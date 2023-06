Monreal advierte que seguirá luchando por la candidatura presidencial de Morena

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que pese a que el canciller Marcelo Ebrard señaló que al final de la contienda por la candidatura presidencial del guinda sólo quedarán él y Claudia Sheinbaum, va a seguir luchando.

“Es un buen deseo y también le deseo suerte al canciller, es un buen elemento. Pero nosotros vamos a seguir luchando. Cuando fui candidato a gobernador, tenía el cinco por ciento contra el 70 del PRI y les ganamos. No hay que confiarse, las encuestas son fotografía del día anterior y vamos a luchar mucho porque esto se enderece y se empareje”, manifestó.

El líder de la mayoría legislativa en la Cámara alta aseveró que ahora en lo que se tienen que concentrar todos es en luchar por la cohesión y la unidad política.

“Ahora estoy enfocado a ser candidato a la Presidencia y por eso no me distrae nada en este momento, sino luchar por la candidatura presidencial dentro de Morena; y que tengo la seguridad de que una vez que se fijen las reglas, las normas y que se lance la convocatoria y pueda procurarse el piso parejo, aunque ya no se podrá hacer dado los dos años que han transcurrido, pueda darles la sorpresa con la población, porque represento las mejores ideas, represento la ecuanimidad, la conciliación, la ponderación, la reconciliación”, subrayó.

Ante el cuestionamiento respecto a si buscará la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Monreal insistió: “No, yo voy a agotar mi proyecto en la candidatura presidencial. Agradezco los comentarios y las versiones que me vinculan o que me llevan al destino de la Ciudad de México; hace siete años, seis años luché por ser jefe de Gobierno, que me parecía una tarea importante a desarrollar”.

Respecto al llamado que hizo la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) para que las “corcholatas” se abstengan de promoverse, estimó que es tardío, pero consideró que debe acatarse su instrucción.

“Yo creo que el llamado del INE debe de ser respetado por todos los aspirantes; en este caso los cuatro de Morena. Debe de ser totalmente observado para evitar que alguno de ellos sea sancionado con el no registro en su aspiración a la candidatura.

“Hay una clara desventaja, si ustedes cuentan las lonas, las bardas, los espectaculares, van a ver que hay un exceso de ellos; un gasto desmedido inexplicable, no sabemos si proviene de recursos públicos, no sabemos si proviene de recursos privados. Pero en cualquiera de los casos es totalmente al margen de la ley. Y el llamado del INE es correcto, es oportuno y debe de atenderse por todos”, expuso.

