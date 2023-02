Monreal asegura que se encuentra cerca de ganar la presidencia

El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que se encuentra muy cerca de ganar la presidencia del país, luego de realizar su primer acto masivo de acercamiento con la gente en su natal Zacatecas.

Acompañado de miles de personas dijo sentirse muy emocionado y agradecido, ya que los zacatecanos “son los primeros en luchar por la grande”, pues aseveró que ahora se puede avanzar desde abajo hasta arriba.

Monreal Ávila dijo que Morena se tardó 18 meses en darse cuenta que cumplía con legitimidad y preparación para contender por la presidencia, pues ahora ya es uno de los cuatro aspirantes y advirtió: “Les vamos a ganar por la buena”.

Ricardo Monreal, senador de Morena. Foto: Cuartoscuro

“Soy el que viene desde abajo y sabe del sufrimiento de todos ustedes. No hay que tener temor, no hay que tener miedo, en Zacatecas no nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar”, detalló en su mensaje a sus simpatizantes.

Señaló que buscará la reconciliación y la tranquilidad, pues desea que se recupere la seguridad en el país y desarrollo para que todos los mexicanos vivan en paz, por ello, convocó a otros partidos a sumarse y defender su proyecto.

Ricardo Monreal, senador de Morena. Foto: Cuartoscuro

DGC