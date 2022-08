Monreal descarta ir por CDMX; advierte que no declinará en su aspiración presidencial

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, puntualizó que no buscará ser candidato para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, porque no busca “consuelos ni acomodos”, de modo que se mantendrá firme en su búsqueda de la candidatura presidencial.

Al participar en un encuentro con la Asociación Civil Grupo Aca, en Acapulco, Guerrero, puntualizó que le asiste la razón histórica para contender por la silla presidencial, por lo que no va a declinar en su aspiración.

“Les quiero decir con toda seriedad que en su momento procesal jurídico legal voy a inscribirme como candidato a la Presidencia de la República, no estoy buscando la Ciudad de México, creo que es muy claro que no busco consuelos ni acomodos y deseo participar, me asiste la razón histórica" Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República

“Tengo 25 años luchando con el Presidente López Obrador, las tres campañas, la de 2006, 12 y 18 participé, en el 12 fui coordinador general de la campaña. Conozco el país, tengo capacidad, lucidez, experiencia y tengo claridad de lo que requiere la nación, lo digo sin falsa modestia, sin demagogias o retórica, por eso es que estoy luchando y no me cuesta trabajo decirles que no voy a declinar en mi aspiración”, puntualizó.

Acompañado por senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Morena, Monreal subrayó ante los guerrerenses que él es un político que desde la oposición aprendió a ser plural, por lo que tiene su propio criterio y es autónomo.

“No soy corcholata y no soy incondicional de nadie, tengo mi autonomía, tengo mi criterio propio, tengo claridad en lo que el país necesita, entonces sí soy hombre plural, el vivir tantos años en la oposición me enseñó a respetarlos a todos, porque nosotros éramos pisoteados, ignorados, minimizados y ahora que llegamos al gobierno no podemos hacer lo mismo que nos hicieron", aseveró.

“Por eso aquí están conmigo Manuel Añorve y su esposa, con quien tengo amistad, respeto. Ellos son del PRI, pero ese es su problema, y está Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, y se acaba de incorporar Ricardo Velázquez, senador por Baja California Sur, y tengo la capacidad de platicar con todos”, resaltó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado consideró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho su mejor trabajo y estimó que si en 2018 no hubiera ganado se habrían presentado hechos de violencia, por lo que su triunfo “vino a despresurizar un probable conflicto social”.

No obstante, estimó que de ganar en la Presidencia en 2024 modificaría algunas políticas en el gobierno, sobre todo en materia de seguridad, de atención al campo, en materia de ciencia y tecnología y respecto a la visión sobre la sociedad civil.

Monreal alertó que también es necesaria una reforma fiscal porque el ingreso para el gobierno sigue siendo el mismo y el gasto social es enorme, al tiempo que hay muchos compromisos que se tienen que cumplir.

“Sí es una presión muy fuerte la que tendremos y por eso una de las discusiones más importantes será la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el presupuesto de egresos, a pesar de que el gobierno ha sido austero, de que pasó de la austeridad republicana a a la pobreza franciscana, no basta, por eso es necesario una reforma fiscal progresiva” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República

Respecto al proceso interno de Morena, reitero que no estuvo de acuerdo con la forma en la que se desarrolló, porque se utilizaron prácticas reprochables como el acarreo y la dádiva.

El senador zacatecano también expresó su condena por el asesinato del periodista Fredid Román y lamentó, a nombre del Senado de la República, el crimen registrado el lunes pasado en Chilpancingo.

