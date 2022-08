Reconoce Monreal complicaciones en relevo de la Mesa Directiva del Senado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, reconoció que no hay un acuerdo de unidad para defin i r al próximo presidente de la Mesa Directiva y señaló que el senador Higinio Martínez todavía analiza si contenderá por el cargo.

En conferencia de prensa, indicó que los senadores José Narro Céspedes, Alejandro Armenta Mier y Gabriel García Hernández se reunieron con él este lunes y ratificaron su intención de contender por la presidencia de la Cámara alta.

En tanto, recibió al senador Higinio Martínez esta mañana y le dijo que todavía valora si participa o no en el proceso al interior de Morena para suceder en el cargo a la senadora Olga Sánchez Cordero.

“A los tres los recibí ayer. Y hoy por la mañana recibí al senador Higinio Martínez y él está valorándolo, si participa o no, pero obviamente cada uno tiene méritos, cada uno cumple con los requisitos que requiere el ser presidente, que es tolerancia, profesionalismo, talento para ese alto puesto de dirección de la Mesa Directiva. Así es que no hay ningún problema y coincidimos con esas características: imparcialidad, tolerancia y objetividad”

El también coordinador de Morena en el Senado puntualizó que no hay ningún acuerdo en torno a un candidato de unidad y todavía tienen que deliberar sobre el procedimiento de tómbola que propuso el senador Gabriel García Hernández.

“El martes que inicie la plenaria vamos a sacrificar algún secretario de los que no confirmen o no tengan tiempo de venir, aprovecharemos ese momento para internamente discutir y comentar todos los temas, incluyendo la Junta de Coordinación Política, las comisiones, porque cuando uno tiene la conciencia tranquila, no hay problema”