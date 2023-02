Monreal pide eliminar y no dejar “en el limbo” clausula de “vida eterna” del Plan B electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que existe confusión en el procedimiento sobre el Plan B de la reforma electoral, pero se pronunció por eliminar la cláusula de la vida eterna y evitar que técnicamente quede “en el limbo”.

Ante los medios de comunicación, explicó que el dictamen que las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda circularon desde el domingo plantea excluir el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) en materia de transferencia de votos de partidos grandes a pequeños.

“Hay confusión, en efecto, si por la forma en que se desarrolló el proyecto de dictamen se elaboró el proyecto de dictamen por parte de las comisiones, se generó un poco de confusión", apuntó.

“Pero, miren es muy sencillo: el proyecto que se circuló se va a discutir ahora en las comisiones. El proyecto contiene la exclusión del artículo 12, que se refiere a la vida eterna o transferencia de votos de partidos entre sí. Y lo que hace el proyecto de dictamen es excluirlo, no tocarlo, para enviar el resto de los artículos a la publicación y al inicio de la vigencia”, concluyó el senador.

No obstante, el también coordinador de Morena dijo que los senadores podrían cambiar este proyecto, incluir el artículo 12 y allanarse a lo que la Cámara de Diputados decidió.

En su caso particular, Monreal se pronunció por eliminar la cláusula para que no se quede en el limbo legislativo.

“Si se excluye, como se plantea en el proyecto original, si se excluye del conjunto normativo el artículo 12, quiere decir que queda en el limbo. No está prohibido y no está permitido, y yo creo que lo más conveniente es definir que está totalmente eliminada esta posibilidad, no dejar vivo”, comentó.

“No sabemos qué van a determinar esta tarde las comisiones, pero yo soy de la idea de que deberíamos entrar a fondo y allanarnos, es decir eliminarla y prohibirla de una vez por todas, no esperar otro momento de discusión, sino que ahora esa cláusula contenida en el artículo 12 de la ley respectiva sea prohibitiva o eliminada”, insistió.

El líder de la mayoría legislativa remarcó que el miércoles se espera concluir el procedimiento por parte del pleno senatorial.

