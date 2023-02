Prevén avalar Plan B en comisiones del Senado; eliminarán cambio de "vida eterna"

Magali Juárez

Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado prevén avalar en sesión de este lunes el dictamen del Plan B de la reforma electoral, eliminando la cláusula de la "vida eterna" de los partidos políticos.

Las comisiones que presiden los senadores Mónica Fernández y Rafael Espino circularon este domingo un proyecto de dictamen que se discutirán en la sesión de este lunes, en el que no aprueban la modificación realizada en la Cámara de Diputados por no apegarse al artículo 72 de la Constitución, que establece que toda ley que no sea exclusiva de alguna de las cámaras se debe discutir sucesivamente en ambas.

Por ello, plantea que que se le consulte al pleno del Senado si se debe turnar al Ejecutivo federal para continuar con el procedimiento, sin la cláusula de la vida eterna para las fuerzas políticas.

Comisiones en Senado circulan proyecto de dictamen que no aprueba cambios a "vida eterna" en Plan B electoral: Monreal

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, precisó sobre la minuta recibida en la Cámara alta respecto al Plan B electoral que hoy las comisiones circularon un proyecto de dictamen que no aprueba la modificación de la Cámara de Diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) por no apegarse a la Constitución.

El senador añadió en un hilo de mensajes que se consultaría al Pleno si el resto del proyecto se turna al Ejecutivo y que mañana las comisiones discutirán el proyecto para que, de aprobarlo, se remita al Pleno para trámite.

Adelantó que en la sesión del próximo martes se daría la primera lectura, y el miércoles se discutiría.

"El Pleno puede aprobar el dictamen y decidir si turna el resto del proyecto al Ejecutivo (429 artículos) o allanarse a lo remitido por la Cámara de Diputados y turnar el proyecto completo al Ejecutivo, con la modificación al artículo 12 de la LGIPE (430 artículos).

Finalmente sostuvo que el Senado asumirá sus funciones con responsabilidad y apego a los procedimientos reglamentarios y constitucionales.

