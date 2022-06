Monreal: En el Senado no se aplicará moratoria constitucional

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que por decisión de la mayoría de los grupos parlamentarios, en la Cámara alta no se “hará eco” de la moratoria constitucional.

Dijo que durante la reunión con los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas se manifestaron en contra de la estrategia definida por la alianza Va por México.

Explicó que salvo el PAN, incluso las otras fuerzas políticas que participan de la alianza, el PRI y el PRD, rechazaron congelar los trabajos legislativos.

“Salvo el PAN, en voz de la senadora Kenia (López Rabadán), ella sí sostuvo una posición de respaldo, pero sobre todo con dos reformas. Ella se refirió a dos reformas constitucionales: a la reforma de Guardia Nacional y a la reforma político-electoral".

“Pero en todos lo demás, el PRI, el PRD, el Verde, el PT, todos los partidos rechazaron la moratoria. Quiere decir que el Senado no hará eco de esta convocatoria y seguiremos trabajando. Nosotros respetamos la estrategia del bloque opositor, pero nosotros seguiremos trabajando en la creación de leyes y en la modificación de las mismas que sean necesarias para el país”, indicó.

El también coordinador de Morena en la Cámara alta comentó que todavía está pendiente que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional.

“No nos han enviado la iniciativa. Es que el Presidente sólo ha referido que hay una iniciativa de Guardia Nacional, pero no la conocemos. No se ha enviado a ninguna de las Cámaras, lo único que se envió fue la reforma político-electoral, pero no se envió ninguna reforma en materia de Guardia Nacional. Estamos a la espera”, mencionó.

