AMLO demanda que oposición 'se defina' sobre moratoria constitucional

El Presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a las dirigencias de los partidos políticos que integran la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) para que definan si mantendrán lo que llamaron la “moratoria constitucional” o no, pero que no haya doble discurso.

“Entonces, pues si así están las cosas, ojalá y hoy salgan a ratificar la denuncia, o que han pensado, porque nada de ese juego esa simulación de que los líderes dicen 'moratoria constitucional' y algún diputado o senador de esos partidos dice no, no, no eso no, necesitamos una definición que hoy nos diga, es que iba yo a decir hoy, hoy, hoy, nos digan si es así o es como lo dijo Chong ayer, para saber no el doble discurso, no la hipocresía”, dijo el Presidente.

Luego de leer los mensajes publicados por los presidentes de los partidos políticos en Twitter, López Obrador cuestionó que se haya realizado una consulta como aseguró el priista Alejandro Moreno Cárdenas.

“O sea, hicieron una consulta a los ciudadanos, ¿les preguntaron a ustedes?, a lo mejor yo no me enteré”, cuestionó.

Sobre la comunicación de Marko Cortés, presidente nacional del PAN, donde advierte que no se aprobará ninguna reforma que busque destruir a la Constitución, el jefe del Ejecutivo Federal declaró que lo siguen considerando un peligro para el país.

“Me llama la atención lo de la petición ciudadana porque no me enteré de esa consulta. Porque yo soy un peligro para México, entonces hay que defender la Constitución”, manifestó.

López Obrador pidió que si los legisladores renuncian a su labor de legislar, pues también dejen de cobrar, porque están renunciando a su principal objetivo político que es hacer leyes o reformar las existentes para beneficio del pueblo.

