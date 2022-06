AMLO no se pronunciará por ningún precandidato presidencial de Morena; "todos son mis amigos", dice

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que no se pronunciará por ninguno de los precandidatos presidenciales de Morena, y sólo cuando haya certeza de quién será el abanderado de Morena lo apoyará.

Durante su conferencia mañanera, López Obrador se refirió al mitin que organizó Morena en Toluca, Estado de México, como lo dio a conocer La Razón, en el que se dio por iniciado el proceso interno e insistió en que se debe respetar el método de la encuesta para seleccionar a su representante.

“No voy a manifestarme por ninguno. Los que pertenecen a nuestro movimiento, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho, y los considero capaces; entonces va a ver de mi parte una actitud de respeto por todos ellos”, aseguró el Presidente.

leer más Morena da banderazo a las “corcholatas” de AMLO y muestra músculo en Toluca

Señaló que lamentablemente en la oposición no se ve ningún candidato fuerte para presentarse en la contienda electoral.

Incluso reconoció que muchos de los aspirantes de Morena saben que no cuentan con posibilidades de alcanzar la candidatura presidencial, pero también tienen derecho de anotarse. “Para el curriculum”, ironizó el mandatario.

López Obrador insistió en que apoyará al candidato de Morena, pero sin descuidar su papel como jefe del Ejecutivo federal, pero pidió que en la selección no se excluya a nadie, que todo aquel que piense que tiene una oportunidad participe.

“Sin dejar mi trabajo, no voy a hacer campaña, sólo es decir yo apoyo a esta compañera o compañero, porque fue decisión del pueblo, porque no fue dedazo. Sí, se reunieron ayer, adelante; que no se limite a nadie, a todos. Pues, eso sí, a eso ya no llegó, pero hay que invitarlo, a todos, también a Esteban, Ricardo Monreal, Tatiana; hay muchos”, destacó López Obrador.

Clic aquí para reproducir video Imagen: La Razón de México

lemm.