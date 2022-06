"¿Y por qué cobra el gabinete si no hay avances?" responde Luis Cházaro a señalamientos contra moratoria constitucional

El coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, respondió las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que los legisladores a favor de la moratoria constitucional deberían pedir licencia y no cobrar su sueldo.

Ante esto, el coordinador parlamentario arremetió contra el gabinete presidencial y el mandatario federal, al cuestionar sobre el salario que reciben y la falta de avances.

"¿Que las y los Diputados de oposición no cobremos por la #MoratoriaConstitucional?, ¿y por qué cobran el gabinete y el presidente si no hay avances en ningún rubro y pasan el tiempo en campaña permanente? mucho choro y nada de gobierno. Incongruentes", compartió a través de su cuenta de Twitter.

La semana pasada, la alianza opositora Va por México, anunció que no aprobarán ninguna reforma e iniciativa que envíe el presidente.

Tras esto, el mandatario dijo en su conferencia de prensa que con esto, los legisladores afectarán "al pueblo".

"Entonces que no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia", dijo.

lemm.