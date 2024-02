Mario Delgado, dirigente de Morena, dijo que desde el partido están “listos para la elección más grande de la historia de México” y afirmó que en coordinación con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, han definido la lista de 300 candidatos a la Cámara de Diputados, las cuales serán publicas hoy mismo por la noche.

El dirigente morenista compartió que también concluyó el convenio para el Senado, por lo que la coalición va en unidad en 20 entidades para ganar la primera fórmula, mientras que en 12 estados competirán por separados para ganar tanto la fórmula de mayoría como la de primera minoría, esto con el objetivo de reforzar su estrategia para dar vida al "Plan C".

En rueda de prensa informó que, para la Cámara de Diputados, competirán en alianza en 260 distritos electorales, mientras que en 40 lo harán por separado, con la finalidad de obtener las diputaciones de mayoría y un mayor número de plurinominales.

Delgado subrayó que hoy se publicarán las listas por la noche y a partir del viernes serán los registros internos; al ser cuestionado respecto a si Marcelo Ebrard había realizado su registro al Senado de la República, refirió que hasta el momento no lo había hecho.

Morena busca dar vida al Plan C. Foto: Archivo.

Morena sigue arriba en encuestas, afirma

En otro tenor Delgado afirmó que “no hay ninguna encuesta que nos dé menos de dos a uno de ventaja”, esto al referirse a la ventaja que tiene en las encuestas Claudia Sheinbaum, respecto a la precandidata de la oposición Xóchitl Gálvez.

“Aunque sigue pasando el tiempo y sigue siendo muy clara esta diferencia. Ya intentaron el ataque con los Xóchibots desde hace…pues todo febrero. No funcionó, no se mueven nada las preferencias, ya fue la candidata del PRI y del PAN a los Estados Unidos a pedirles que vengan a México a cuidar la democracia el día de la Constitución, y pues tampoco les funcionó”, dijo.

El dirigente agradeció al ex presidente Felipe Calderón “de retratarse con ella, cosa que le agradecemos, porque pues es el jefe del narcoestado”.

“Está claro ahí, que cuál es la propuesta de Xóchitl: que regresen los tiempos de Calderón, por eso nuestra candidata se sigue fortaleciendo. Entonces Fox le ayuda aclarando que Xóchitl quiere terminar con los programas sociales y Calderón es la propuesta de seguridad. Entonces pues que no les extrañe que la inversión que ya calculamos y denunciamos de 1 millón de dólares a la semana en los Xochibots, pues no les dé ningún resultado”, agregó.

Me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga @XochitlGalvez. Abordó entre otras la problemática de educación, salud y sobre todo inseguridad en México. Invitó a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar en estas… pic.twitter.com/1agTuJeeer — Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) February 11, 2024

Formalizarán registro de Sheinbaum como candidata este domingo

Delgado ratificó que este domingo acudirá al INE al registro formal, de Claudia Sheinbaum, como candidata a la Presidencia de la República, “ya se entregó la constancia de Morena; se entregó la constancia del Partido del Trabajo y se entregó la constancia del Partido Verde. Por lo tanto, los tres partidos vamos a inscribirla este próximo 18 de febrero , este domingo al mediodía. Ahí los esperamos, será el registro formal, ya de cara al arranque de la campaña el 1 de marzo”.

Claudia Sheinbaum recibe constancia como candidata del PVEM a la Presidencia. Foto: Cuartoscuro

Afirmó que este 1 de marzo, “vamos empezar desde el minuto uno con un knockout a la oposición. Vamos a llenar el Zócalo, vamos a abarrotar el Zócalo capitalino en el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum para que no quede duda dónde está el apoyo del pueblo, dónde está la fuerza de nuestro movimiento, y que no es casualidad que vayamos creciendo en las encuestas y que la candidata del PRI la candidata de Calderón, la candidata del PAN, pues no logre levantar”.

