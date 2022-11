Morena aplaza la Electoral; oposición advierte tumbarla “cualquier día”.

“Dudas e inquietudes” de diputados de la propia Cuarta Transformación provocaron un enredo y tambaleo en el procesamiento de la reforma constitucional en materia electoral, cuya discusión y votación fueron aplazados para el próximo martes.

Después de que los integrantes de la coalición Juntos Hacemos Historia votaron el lunes a favor y sin titubeos el dictamen en comisiones unidas, el líder de Morena, Ignacio Mier, dio a conocer que junto a los coordinadores deL PVEM y PT, acordaron posponer la discusión del proyecto.

“Por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de Reforma Electoral, aprobado en comisiones, los coordinadores de la Coalición Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes”, fueron sus primeras declaraciones en redes sociales.

Sin embargo, los líderes parlamentarios del PT y del PVEM confirmaron que por la mañana hablaron con el morenista, quien les comunicó que legisladores del bloque le manifestaron “inquietudes” sobre el dictamen y que él fue quien les propuso dejar el tema para la próxima semana.

Nosotros apoyamos hoy, ayer, antier, mañana, en un año la reforma constitucional en materia electoral propuesta por el compañero presidente, porque es una propuesta de definición política

Gerardo Fernández Noroña, Coordinador de los diputados del PT

Entrevistado en San Lázaro, Mier Velazco afirmó más tarde que el lunes varios diputados le solicitaron tiempo para “interiorizar” el dictamen, por ser un proyecto que integra más de 100 iniciativas, aunque en realidad únicamente tiene como base la presentada por el Presidente de la República, la cual ya se conocía desde abril pasado.

“Durante toda la tarde del día de ayer (lunes) y la noche, me estuvieron haciendo el favor de hablarme varias diputadas y diputados que querían interiorizar en el dictamen”, dijo, aunque no aclaró qué legisladores le pidieron este aplazamiento.

Cuestionado sobre el sentido que tendría aplazar la votación de un dictamen cuyo desechamiento se ve indiscutible por la postura de la oposición, el morenista dijo que el fin de postergarlo es para que quienes suban a tribuna lo analicen para tener “mayores elementos para el debate”.

El coordinador también negó que hubiera un amago del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para condicionar su voto a favor, a cambio del procesamiento de una iniciativa en materia financiera (la Ley de Cobranza Subrogada).

Los petistas y pevemistas negaron ser los autores de este freno a la discusión del dictamen y de haber amagado a Morena. Reiteraron que la coalición sigue unida en apoyo al Presidente de la República y, también, acusaron a la oposición de querer “dividir” con rumores al bloque mayoritario.

Siendo muy claros, yo tuve comunicación hoy muy temprano con el diputado Mier y me dijo: (...) ’démosle un espacio y lo vemos la próxima semana’

Carlos Alberto Puente, Coordinador de los diputados del PVEM

El pevemista Carlos Alberto Puente declaró: “Siendo muy claros, yo tuve comunicación hoy muy temprano con el diputado Mier y me dijo: ‘Hay inquietudes de parte de algunos compañeros. ¿Cómo ves y no violentamos esto?; démosle un espacio y lo vemos la próxima semana’. Yo creo que esto no sorprende a nadie… Fue muy claro; hay algunos compañeros que pidieron tiempo, no fue una marca, no fue un partido, no fue un grupo, fueron algunos compañeros, algunas gentes que tenían duda”.

Cuestionado sobre si el Verde Ecologista votaría a favor del dictamen de la enmienda constitucional en caso de que sí fuera presentado ante el pleno, Puente Salas evitó confirmar o negar, pues dijo que “no es tema”, ya que dio por hecho que el dictamen no pasará, dada la renuencia de la oposición a votarlo a favor y que el debate ya no era legislativo, sino político.

Casi con las mismas palabras, los petistas Gerardo Fernández Noroña y Reginaldo Sandoval reiteraron lo anterior, aunque ellos sostuvieron que apoyan la reforma constitucional, porque la consideraron como propuesta de “definición política”.

“Nosotros apoyamos hoy, ayer, antier, mañana, en un año, la reforma constitucional en materia electoral propuesta por el compañero Presidente, porque es una propuesta de definición política y no hay duda de en qué bloque estamos… Nosotros no solicitamos ninguna posposición... no tenemos ningún problema para el voto, no hay ninguna razón”, dijo Noroña.

Durante el día, fue el PVEM el que dejó ver un desacuerdo, al señalar que el tema financiero sí debería ser analizado.

En el artículo 41 del proyecto constitucional se propone una modificación para que los partidos políticos ya no reciban recursos públicos para actividades ordinarias, las cuales deberán solventar con aportaciones de sus militantes, lo que impactaría a estos partidos en años no electorales.

“Lo que estamos proponiendo sí es analizar el disminuir el financiamiento público a los partidos, pero también revisar la fórmula a través de la cual se asignan. Es increíble que sigamos dándole a los partidos los recursos de manera ‘distinguida’. Es una carrera que no es pareja”, dijo el coordinador pevemista Carlos Puente.

Otro tema que impactaría a estos partidos es la disminución en el tamaño de las cámaras —de 500 a 300 integrantes en Diputados y de 128 a 96 en el Senado—, lo que reduciría su presencia parlamentaria.

Previamente, el petista Alfredo Femat expuso a este diario que “lo que queremos es, primero, ver si eso es lo que realmente quieren los mexicanos, porque no por reducir el número de legisladores, realmente se pueda tener un ahorro significativo”.

Oposición avizora una “rebelión” en 4T

La Reforma Electoral a nivel constitucional y las modificaciones a leyes secundarias en la misma materia fueron motivo de “discordia” y “rebelión” dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia, señaló la oposición.

Para el bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, el que legisladores de la Cuarta Transformación aplazaran la discusión no sólo se debió a que “no tienen los votos” para que la reforma sea aprobada, sino que dentro hubo desacuerdos del PT y del Partido Verde que hasta harían tambalear el paquete de reformas a leyes secundarias que enviará el Presidente de la República.

Desde temprano, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado por la bancada tricolor, también sostuvo que su partido se mantendrá firme en su decisión de no acompañar la reforma.

“Nosotros, el día de hoy, mañana o el día que se presente, como hemos dicho, votaremos en contra, porque conocemos, porque lo hemos visto: no es el tiempo, momento ni pertinencia… Lo que vemos es que no tienen los votos para una reforma constitucional, pero también estamos viendo que tienen problemas con sus aliados para las leyes reglamentarias”, dijo.

Al respecto, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, sugirió que las inconformidades podrían emanar del Partido Verde y del PT, por ser los que resultarían afectados con las reformas que propone el dictamen en cuanto a representación política.

Desde el Senado, el coordinador panista Julen Rementería dijo que el hecho muestra que Morena no cuenta con los votos ni de sus aliados y que refleja “una rebelión interna que ya tienen”.

En el mismo sentido se expresó la vicecoordinadora de la bancada, Kenia López Rabadán, quien señaló que “claramente López Obrador no tiene las dos terceras partes para destruir al INE; aplauso a las diputadas y a los diputados que no se doblaron, que han estado aguantando las presiones”, ironizó.

Desde San Lázaro, el coordinador panista, Jorge Romero, y la diputada Cecilia Patrón Laviada, advirtieron que, sin importar la fecha a la que Morena y sus aliados decidan recorrer el asunto, así sea Nochebuena o Año Nuevo, el voto de su bancada será en contra.

La legisladora incluso acusó que la marcha encabezada por el Presidente “no tuvo resultados”, pues de haberse generado, “hoy estaríamos aquí discutiendo esta reforma”.

Cecilia Patrón, también secretaria general del PAN, dijo que posiblemente hay diferencias entre los partidos aliados de Morena, ya que sorpresivamente retiraron del orden del día la discusión de la reforma, lo que debilitaría también su plan B para sacar adelante cambios a leyes secundarias.

“La reforma es muy peligrosa, pero algo pasó, ya que estábamos citados, fue aprobada en comisiones unidas, pero de último momento la bajaron. Creo que finalmente algo no les está saliendo bien, pero es necesario esperar para ver cuáles son sus reformas a las leyes secundarias que quieren presentar; imagino que no tiene consenso tampoco”, dijo.

“Nosotros no estamos dispuestos a pactar absolutamente ninguna reforma en lo oscurito; nuestra posición es defender a la democracia, nuestra posición de oposición ha sido defender al Instituto Nacional Electoral pese a los ataques y lo que este movimiento aparentemente deja en evidencia es que no tienen una postura resuelta ni entre ellos”, dijo el diputado panista José Elías Lixa.

En conferencia de prensa, el coordinador perredista en la Cámara baja, Luis Espinosa Cházaro, subrayó que fue Morena, junto al PT y al PVEM, quienes valiéndose de su mayoría ponderada fijaron este martes como el día en que se votaría la reforma que básicamente sostiene la iniciativa del Presidente de la República.

“Lo que me parece evidente es que hay un desacuerdo que los lleva hoy a recular… No es tiempo ni hay condiciones de que te cancelen al cuarto para la una, una discusión”, mencionó.

“A mí me llama la atención —por decir lo menos— que el PT y el Verde apenas ayer estaban muy en sintonía, y algo sucedió, algo pasó ¿qué pasó? pues habría que preguntarle al PT, a Morena y al Verde. Que también entiendo, pues que eran guardar sus formas. No se van a pelear en público; pero de que algo pasó, algo pasó, y habrá que ver si lo resuelven o no”, exclamó.

“Este anuncio de no subir al pleno el dictamen viene a confirmar que ni el PT ni el Verde están de acuerdo con el contenido, tanto de la reforma constitucional, como de posibles contenidos de la reforma legal. Lo que no intentan sacar de manera legal, seguramente lo van a hacer de manera chueca”, señaló el dirigente perredista, Jesús Zambrano Grijalva.

Mencionó que, de no estar de acuerdo los partidos satélites, Morena se va a quedar sin mayoría simple, ya que la oposición ya adelantó que votará en contra de cualquier intento de desaparecer a los órganos autónomos.

Por su parte, el senador panista Damián Zepeda remarcó, también durante conferencia de prensa, que “ni mañana, ni en un mes, ni en el año entrante, ni nunca le vamos a aprobar al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni en su mejor sueño, ni un solo voto para quitarle autonomía e independencia al árbitro electoral, ni para lastimar la democracia”.

Ejecutivo admite que hay limitaciones en su plan B

El próximo fin de semana será presentada la iniciativa de Reforma Electoral sin tocar la Constitución, adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que ya no esperará a que la oposición puede bloquear el cambio a la Constitución.

“Yo quiero que antes de que termine el periodo se vote. Y como es una reforma legal no se necesitan dos terceras partes de los votos. La reforma constitucional, ya hemos visto que, de 500 votos, 500 legisladores, para una reforma constitucional se requieren 334; entonces, ellos con 150 bloquean”, manifestó.

El mandatario reconoció que los cambios que podrá realizar son mínimos porque la Constitución se lo impide e ironizó sobre los alcances de su propuesta.

“No podemos, porque no es reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales. Aplauso para el bloque conservador, porque van a seguir habiendo 500 diputados, o sea, 300 electos de manera democrática, de manera directa y 200 de lista. Esto por la defensa al INE; aplauso”, ironizó López Obrador.

Añadió que si no están conformes, todavía pueden recurrir a la Suprema Corte, dónde los ministros son libres y deciden de forma autónoma.

“Y además existe la Corte, que no son, como eran antes, empleados, subordinados al presidente. Es un orgullo el que ahora estemos viviendo un tiempo en que los ministros son libres, ya sea porque no están de acuerdo con nuestro proyecto o porque tienen la arrogancia de sentirse libres”, señaló al tiempo de adelantar que también prepara una reforma para el Poder Judicial, pues no le gustó la decisión que adoptó la Corte en torno a la Prisión Preventiva para delitos financieros.

A Morena, 48% del total de multas a partidos políticos

El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 673.3 millones de pesos a partidos políticos nacionales y locales, por irregularidades registradas en el ejercicio de sus recursos correspondientes al 2021.

La sanción más alta es para Morena, con 323.4 millones de pesos, equivalente al 48 por ciento de las multas impuestas a todas las fuerzas políticas, y le siguió el Partido del Trabajo, con una sanción por 72 millones de pesos, que representa el 11 por ciento.

El PRI es la tercera fuerza política con la sanción más elevada, con 54 millones de pesos; es decir, el ocho por ciento, mientras que el mismo porcentaje corresponde a la multa impuesta al PAN, que tendrá que pagar 52.8 millones, mientras que el PVEM fue sancionado con 48.8 millones, equivalente a siete puntos porcentuales.

Las fuerzas políticas con las multas más bajas son el PRD, con 35.9 millones de pesos; es decir, el cinco por ciento; el PES, con 28.3 millones, equivalente al cuatro por ciento; Movimiento Ciudadano, con 22.7 millones, el tres por ciento, y Fuerza por México, 1.8 millones, el 0.26 por ciento.

El 95 por ciento de las sanciones están concentradas en los partidos políticos nacionales, mientras que el cinco por ciento restante es para los partidos locales, los cuales fueron sancionados de manera global con 33.1 millones de pesos.

Después de conocerse las sanciones y luego de asegurar que Morena ha cumplido y ha acreditado cada peso que ha recibido, su dirigente Mario Delgado denunció que el INE cambió los criterios de fiscalización “a capricho” de algunos consejeros, y sin ningún sustento legal.

“El INE no respetó los lineamientos ya establecidos, cambió las reglas una vez que ya ejercimos los recursos para perjudicar a Morena. Es decir, ejercimos los recursos de 2021 con base en los criterios vigentes en dicho año y ahora, en 2022, cambia el criterio y nos sanciona con base en reglas que desconocíamos y que no podíamos adivinar que se iban a aplicar. No puede haber retroactividad en nuestro perjuicio.

“Ciertos consejeros, encabezados por Ciro Murayama, están actuando como una banda de asaltantes; están ejerciendo una persecución política disfrazada de fiscalización. Es claro que la multa exorbitante que han impuesto a nuestro movimiento es una venganza por impulsar la Reforma Electoral”, acusó, por lo que consideró urgente la enmienda en la materia.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, apuntó que las sanciones a los partidos nacionales y locales se aprueban no por un mero afán de castigar a los actores políticos, “sino para mejorar el sistema de fiscalización, seguir avanzando en su perfeccionamiento y, acercarnos así, a cumplir con la expectativa ciudadana de una política más limpia, más honesta, más transparente y menos influenciada por poderes fácticos, poderes públicos o patrocinadores de dudosa honorabilidad y legalidad”.

El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que el 65 por ciento de las infracciones cometidas por los partidos políticos concentran un conjunto de cuatro conductas infractoras.

“El número uno, el incumplimiento más frecuente es egresos no comprobados; otros son gastos sin objeto partidista; en tercer lugar, registro extemporáneo de operaciones (...). Por otra parte, se encuentran infracciones muy frecuentes, pero en cuarto lugar, como reporte en un informe distinto al fiscalizado, esos suelen ser errores de contabilidad; también recursos no destinados para actividades específicas, que ya es una obligación y que no siempre lo cumplen debidamente los partidos; y algo muy importante, egresos no reportados”, detalló.