Morena avala engrosar financiamiento a Fondo de Estabilización con 'ahorros' y 'economías'.

Morena y aliados en la Cámara de Diputados avalaron una reforma para ampliar el número de fuentes de financiamiento al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), el cual es un instrumento para compensar una posible disminución en la captación de recursos, y respecto del cual la oposición acusó a la 4T de haberlo gastado y ahora buscar corregir.

El proyecto avalado 242 votos a favor, 194 en contra y dos abstenciones apunta cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el FEIP pueda ser alimentado de aportaciones que haga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de activos financieros o títulos de crédito de la Federación.

También se podrá recurrir a los ahorros o economías presupuestarias en el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal.

Se precisa que los recursos de los fondos establecidos para la administración, manejo y uso de las aportaciones de seguridad social de las y los trabajadores, no serán considerados como activos, por lo que no se destinarán a esto.

En el debate, la perredista Edna Díaz calificó el proyecto como “el resumen de este gobierno”, que vendió una “falsa primera de elevar la calidad de vida a niveles nórdicos” mientras se gastó más del 85 por ciento de los ahorros del Fondo.

“Es importante aclarar que si hay ahorros o economías en las dependencias no es por una gran eficacia, no es por un mejor manejo o administración del recurso, es por ineficiencia e ineptitud, no puede haber ahorros en salud cuando las clínicas siguen sin medicamentos, cuando los hospitales no tienen los insumos básicos, cuando tenemos un mega almacén que solo cuenta con estantes vacíos”, dijo.

El panista Héctor Saúl Téllez apuntó que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este Fondo con casi 280 mil millones de pesos, el monto más alto en su historia, pero que tan solo en 2023 apenas tenía una bolsa de 40 mil 500 millones, dejándolo así en su nivel más bajo.

“Es por eso que no podemos nosotros estar de acuerdo en este dictamen y esta iniciativa. Nosotros no pretendemos ser partícipes de esta simulación financiera que intenta tapar el despojo del dinero de todos los mexicanos y no podemos nosotros avalar que el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios que es el más flexible y que maneja el presidente López Obrador a través de la Secretaría de Hacienda, se vuelva a rellenar con recursos para que, con carretadas de dinero se los lleven los hijos del presidente”, exclamó en tribuna.

El morenista Rosendo Filigrana enunció diversos factores para buscar nuevo financiamiento, como la existencia de un entorno incierto de presiones geopolíticas que podrían hacer que el saldo del fondo resulte insuficiente para afrontar una posible caída en los ingresos presupuestario de la Ley de Ingresos en este 2024.

“Por lo que, en un acto de previsión y responsabilidad, el Ejecutivo federal propone fortalecer el Fondo… lo anterior, contribuirá a la estabilización de los ingresos del gobierno federal a fin de evitar los posibles efectos negativos en las finanzas públicas y la economía nacional provocados como ya se ha dicho por la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas y los energéticos”, comentó.

