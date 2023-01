Morena busca imponer consejeros por riesgo a perder en 2024, acusa PRD

El representante de PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila aseguró que la declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández de que la elección de consejeros sea por tómbola o sorteo, es una imposición que desean hacer, en vez de buscar un diálogo por estar en riesgo su permanencia para 2024.

“La declaración del secretario de Gobernación pinta de cuerpo entero lo que es la visión de la 4T, que es la falta de negociación del diálogo, querer imponer todas las decisiones y preferir dejar a la suerte, en vez de generar los consensos necesarios para que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en la elección de los nuevos consejeros”, explicó.

En entrevista con La Razón sostuvo que Morena no desea aprender de las lecciones del pasado, pues recordó que en 2004 no hubo un acuerdo, lo que llevó a ciertos problemas de desconfianza en la elección de 2006, que fue ampliamente señalada.

Sin embargo, señaló que en 2014 sí hubo un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y posteriormente hay elecciones democráticas y con aceptación de resultados. “ Con Morena se lograron acuerdos cuando era coordinador de los diputados y los resultados nadie los ha cuestionado, entonces parece ser que Morena sabe que puede perder 2024 y quiere generar caos al imponer consejeros por tómbola en vez de acuerdo”, indicó.

Explicó que el Comité Técnico de Evaluación lo integran dos propuestas de la CNDH, dos del INAI y tres de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pero aclaró que estas propuestas deben ser avaladas por dos tercios.

En caso de que no haya acuerdo de la Jucopo -dijo- se tendría que insacular, pero aseveró que Morena no quiere diálogo sino imposición. “Morena quiere proponer a los cuatro consejeros y eso evidentemente no va a pasar”, sentenció.

El perredista mencionó que el riesgo de su propuesta es que haya un árbitro sin el consenso electoral, reglas impuestas en Plan B inconstitucional y una elección cerrada, por lo que sería un escenario peligroso con un árbitro muy debilitado.

“Es un escenario donde Morena quiere generar caos y el Gobierno administrar ese caos , es un peligro con un árbitro debilitado”, añadió.

Ángel Ávila aseguró que la mejor manera de elegir a lo nuevos consejeros es que los partidos se pongan de acuerdo y saquen propuestas por unanimidad.

“La de los consensos es la mejor manera de elegir a los consejeros, ya que los ha dado un INE independiente. Lo mejor es que se pongan de acuerdo para hacer propuestas en acuerdo”, aseveró.

Además, dijo que las propuestas deben enfocarse en personas independientes, académicos, juristas, pues señaló, es la principal virtud que se ha dado en las últimas elecciones.

La Razón publicó este martes que la posibilidad de buscar una negociación política o consenso con la oposición en el proceso para designar a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) fue desechada por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quien este lunes dijo a las y los diputados de Morena que “no vamos a suplicar” y aseguró que el método que se aplique deberá ser la insaculación o tómbola, es decir, un sorteo.

