A Morena “se le quemó el arroz”, señala Xóchitl

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó ayer que luego de ganar el segundo debate de manera contundente, ya está empatada en las encuestas con Sheinbaum, por lo que “el arroz se les quemó y van a tener que hacer uno nuevo”.

En una transmisión en vivo desde su casa, dijo que es falso que la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH) tenga una ventaja de “500 puntos” sobre ella, como lo reflejan la mayoría de las encuestas.

“Es lo que ellos quieren hacer creer, que este arroz ya se coció. Ayer el arroz se les quemó y van a tener que hacer un nuevo arroz. En ese sentido, la verdad es que estábamos a cinco puntos, yo creo que con el debate fácil la vamos a andar empatando, vamos a ganar, no tengan duda”, dijo.

Reconoció que durante el primer debate no estuvo tan contundente como ocurrió con el segundo encuentro protagonizado el domingo con sus contrincantes Claudia Sheinbaum y el emecista Jorge Álvarez Máynez.

“Este segundo debate lo gané de calle, sin duda. En el primero también se lo gané, nada más que no fui tan contundente en el primero, me faltó más contundencia y en éste sí la llevaba. También no sabía por dónde venía su tono, y ahora sé por dónde viene y hay cifras, datos, en el de seguridad no metió ni las manos”, dijo.

Xóchitl Gálvez

Candidata presidencial de FCXM

Gálvez Ruiz estimó que para el tercer debate ya estará rebasando a Sheinbaum Pardo en las preferencias electorales, pues “la gente quiere que se vayan, no quiere un partido que venera a la Santa Muerte”.

Opinó que el formato del segundo debate fue mucho mejor, se sintió más cómoda con su huipil mazateco elaborado en la Cuenca del Papaloapan, y no con un traje sastre apretado como sucedió en el primer encuentro.

Indicó que le colocó varios “golpes” a la exjefa de Gobierno como el tema de los feminicidios, la corrupción de los hijos del Presidente, sin embargo, agregó, “los Panama Papers sigue sin contestar, lo de la abuelita, no dice si su mamá tiene inversiones en paraísos fiscales, lo evade”.

En entrevista con Azucena Uresti, justificó su mal desempeño en el primer debate al subrayar que tuvo un “bajón emocional” por el tema del escándalo de su hijo Juan Pablo, que apareció en redes sociales en estado inconveniente, agrediendo e insultando a guardias de seguridad de un antro en Polanco.

“Sí, tuve un bajón emocional con lo que pasó con mis hijos, yo diría claro que me duele, claro que estaba sacada de onda, después entendí que son capaces de eso y más, y me encanijé, y dije, pa’ delante, te quieren doblegar emocionalmente, no te dejes y ya”, afirmó.

Resaltó que en el debate del domingo siempre fue original, la mujer de siempre, sin falsedades. “Yo soy una mujer que no es falsa, Claudia es falsa, le dijeron qué tiene que hacer, cómo tiene que sonreír.