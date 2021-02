Morena rechaza uso de urnas electrónicas en elecciones del próximo 6 de junio

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General del instituto Nacional Electoral (INE), rechazó el uso de urnas electrónicas para las elecciones del próximo 6 de junio, aprobado por el INE, y lo que consideró como ilegal.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, adelanto que su partido impugnará el acuerdo.

“Esto no está previsto en la ley, indebidamente están cambiando las reglas de cómo se debe votar. No estamos de acuerdo con esta forma de votación y acudiremos con las instancias jurisdiccionales para impugnarlo”, señaló.

El legislador recordó que la forma tradicional de votar consiste en ir a las casillas, recibir una boleta, pasar a la mampara, cruzar la opción que uno desea, y depositar la boleta en una urna para que los votos son contados por ciudadanos.

Ahora el INE pretende implementar una forma diferente de votación que no está prevista en la ley y que tendría que derivar de una reforma constitucional y legal para poder implementarse. Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General del INE.

Sostuvo que el INE no cuenta con atribuciones ni facultades para implementar la votación a través de urnas electrónicas, y que esa tarea, en todo caso, le corresponde al poder legislativo.

“Las urnas y terminales de votación electrónicas son tecnologías que pueden ser vulnerables. Más en la manera en que la autoridad electoral pretende implementarlas, viola la ley, además no ofrece suficiente garantía de transparencia y seguridad para garantizar la integridad del voto. Un sistema democrático requiere, en primer y muy destacado lugar de confiabilidad. El debate sobre la implementación o no de la urna electrónica debe darse en el Poder Legislativa. La ley debe aplicarse por el INE y no ser inventada por este”, concluyó.

