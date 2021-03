Morena en Senado adelanta aprobación de reforma eléctrica; pasa sin cambios

Con la tranquilidad que permite contar con los votos suficientes para modificar la Ley de la industria Eléctrica, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo uso de la tribuna virtual para recordar una advertencia que hizo ocho años atrás como diputado desde su curul opositor:

“En 2013, cuando era diputado federal, votamos en contra un grupo pequeño de apenas quizás 20 contra la Reforma Energética, contra la Reforma Educativa, la Fiscal, la de Telecomunicaciones, las llamadas reformas estructurales, y advertimos en aquella ocasión que habríamos de revertir estas reformas que privatizaban y que desmantelaban al Estado de su prestación del servicio público”, subrayó desde su oficina.

Ante los señalamientos de la oposición, que acusó un albazo por parte de Morena, al someter a discusión la iniciativa presidencial, misma que estaba prevista para subir al pleno el próximo jueves y que calificó la de ayer como una jornada triste y negra en la historia del Senado de la República, Monreal enfatizó: “yo no titubeo, no me siento mal ni en conciencia ni en congruencia, lo único que advertimos fue que si llegásemos a ser mayoría nosotros revertiríamos”. Y así fue, primero se aprobó en lo general con 68 sufragios a favor y 58 en contra.

La predicción de Monreal se cumplió a pesar de los votos en contra de su compañero de bancada Germán Martínez, la petista Nancy de la Sierra y de sus aliados del Partido Verde Ecologista de México, quienes adelantaron desde la semana pasada que no irían en bloque con la 4T.

Como adelantó La Razón, en cuanto se publiquen los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, éstos pasarán del Congreso de la Unión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales internacionales, como advirtió el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

“Aquí tendríamos que estar discutiendo una reforma constitucional a los artículos 25, 26, 27 y 28 y la legislación secundaria. Como ya se reconoció, el cáncer del neoliberalismo ha quedado en la Constitución y eso es lo que tendríamos que estar cambiando, no estar haciendo por la puerta de atrás una discusión que, por supuesto, va a costar muchísimo al país, tanto en tribunales nacionales como internacionales”, advirtió Álvarez Icaza.

Luego de la aprobación en lo general, legisladores de la oposición pidieron la palabra para convertir la discusión en un monólogo que insistió en la inconstitucionalidad de los cambios, con reservas que fueron desechadas en su totalidad, por lo que se perfilaba la aprobación de la minuta sin cambiar una coma a la iniciativa preferente que envió el Presidente con los votos de Morena, el PES y el Partido del Trabajo. La legislación pasa el Ejecutivo para su promulgación.

En una discusión que se resolvió en cuatro horas, la senadora del PAN Alejandra Reynoso insistió en que los cambios “vulneran el cuarto constitucional, vulnera tratados internacionales, no atiende los objetivos, no atiende los compromisos que México ha asumido. Toda persona tiene derecho a la salud, no lo garantiza; toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, tampoco lo garantiza”.

El senador de Movimiento Ciudadano José Alberto Galarza lanzó un llamado a evitar comprometer el futuro del planeta debido al calentamiento global ocasionado, principalmente, por la quema de combustibles fósiles.

“Hoy lo que estamos diciendo es muy simple, para dar una salida a la soberanía energética, para tener soberanía energética la respuesta está en la diversificación de las fuentes de energía, no en quemar combustóleo, no en utilizar plantas que tienen más de 30, 40, 50 años de antigüedad y que son extremadamente contaminantes”, enfatizó el senador jalisciense.

Antes de concluir su intervención, Monreal recordó que en 2013 se aprobó la reforma energética con un Senado sitiado con tanques. “Como oposición, nos trituraron, pisotearon, ignoraron, es muy sencillo revisar que en aquel tiempo la mayoría no nos escuchó, ignoró y humilló”.

“Me parece normal que ellos adviertan que acudirán a los órganos jurisdiccionales, que están en contra y que van a tornar todo un movimiento en contra de la Reforma. Nosotros creemos que estamos en nuestro deber y en nuestra congruencia como mayoría legislativa, pero los respetamos, escuchamos y asumimos una posición congruente frente al país”, cerró el líder morenista.