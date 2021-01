Mario Delgado advierte el riesgo de que “gobernadores abusivos” intervengan en las elecciones

El dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, advirtió riesgos de que los gobernadores de otros partidos, “metan la mano” en el proceso electoral del próximo 6 de junio.

En conferencia de prensa desde Altamira, Tamaulipas, calificó a los gobernantes de “mañosos” por lo que adelantó que Morena será muy vigilante de que se respeten las reglas.

“El gobierno no va a meter las manos en las elecciones, pero en Morena vamos a exigir reciprocidad, vamos a estar muy atentos para que los gobernadores abusivos no metan la mano, conocemos las mañas que tienen, conocemos lo mañosos que son”, puntualizó.

Recordó que, en los comicios venideros, Morena será oposición en 25 estados, por lo cual el partido va a vigilar que no metan mano y que dejen que la gente "decida libremente el futuro de México”.

Reiteró que por primera vez, la oposición se está “asincerando”, y que se unieron en una alianza perversa.

“Ya no les da ninguna pena, ninguna vergüenza, decirle al pueblo de México que representan lo mismo, se han alineado en una alianza perversa que no tienen ninguna propuesta”, expresó.

Por ese motivo, informó que está recorriendo todo el país, para organizar a la militancia quienes deberán de vigilar el proceso electoral. Y presentó al diputado Luis Ernesto Palacios como el delegado de Morena para la defensa del voto.

Finalmente, pidió a los gobernadores a seguir el ejemplo que está dando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Advertimos que no queremos violencia, que no queremos mano negra en las elecciones, que aprendamos la lección que dio el pueblo de México en julio de 2018 que fue una auténtica revolución pacífica, y que los gobiernos sigan el ejemplo que está dando el presidente de la república de no intervenir, de no usar la violencia, de no usar recursos públicos para tratar de incidir en la voluntad ciudadana”, concluyó.