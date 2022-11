Morena tiene votos para aprobar Reforma Electoral; PRI “cumplirá” con fijar postura en contra: Alejandro Moreno

Si Morena y sus aliados van por una Reforma Electoral por vías secundarias podrán lograrlo porque tienen los votos suficientes para hacerlo, sin que la oposición, en este caso el PRI, pueda hacer algo más que fijar una postura en contra.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró que su partido no apoyará modificaciones que atenten contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Sin embargo, con los brazos semiextendidos y los hombros alzados, el priista dijo que cuando se trata de reformas legales, y no a nivel constitucional, “ no necesitan a ningún partido político fuera de los aliados que tiene Morena en la Cámara de Diputados , así que ellos podrán tomar decisiones en eso… Ellos no nos necesitán”, señaló.

Al final del día, dijo, la respuesta de su partido será “estar atentos” para defender al INE al exponer su posicionamiento en rechazo, pues sostuvo que de presentarse una reforma en los términos propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el voto del PRI será en contra.

“Ahí demostrarán el grado de autoritarismo de lo que quieren hacer, a tomar decisiones unilaterales. Las grandes reformas electorales que ha tenido este país se han construido en el consenso, incluyendo si son leyes secundarias. Habrán de tomar las decisiones ellos y en su decisión está lo que habrán de demostrar a la sociedad porque, hay que tenerlo claro, en las leyes secundarias tienen los números, no necesitan a la oposición”, manifestó.

Al ser cuestionado acerca de una de las propuestas que se contemplan para reducir el financiamiento a los partidos políticos, Moreno Cárdenas afirmó que su partido está a favor de la rendición de cuentas y discutir el tema; sin embargo, arremetió contra la iniciativa.

Opinó que en torno al tema hay un “falso debate”, pues aseguró que el Gobierno Federal utiliza recursos de programas para destinarlo a las campañas de candidatos de Morena, por lo que la reducción de recursos a los partidos busca reducir al guinda la competencia política que podría enfrentar en los comicios.

Por otra parte, el priista dijo que quienes lo increparon durante la manifestación de ayer a favor del INE son personas que “no tienen la información completa”.

Asimismo, respondió a las declaraciones del Presidente de la República. Moreno Cárdenas consideró que quizá al mandatario “no le gustó” porque fueron miles de asistentes y no hubo desmanes.

