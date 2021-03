Se movilizan en Tamaulipas en apoyo a Cabeza de Vaca

Este domingo, y ante miles de tamaulipecos que marcharon en respaldo a su gestión en Ciudad Victoria, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca advirtió que su administración no se rendirá frente a los ataques desde el gobierno federal.

En el mensaje que ofreció a sus simpatizantes, el Gobernador Cabeza de Vaca aseveró ante los esfuerzos de las autoridades federales de desaforarlo, que “aquí solo hay un gobernador y fue puesto por el pueblo de Tamaulipas”.

Sobre las acusaciones que la Fiscalía General de la República presentó en contra, García Cabeza de Vaca hizo tres observaciones:

“La primera: las acusaciones que se me han propagado, son parte de una mentira para desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa nuestro país.

​“Segundo: La federación está fabricando delito, por eso, por eso es que han ocultado los expedientes, cuando los he pedido una y otra vez para poder tener en legítimo derecho de defenderme y desmentirlos.

​“Tercero: soy objeto de una persecución política, diseñada orquestada y ordenada desde Palacio Nacional”, aseguró el mandatario estatal.

Sobre las motivaciones que pudieran tener las autoridades federales para presentar una petición de desafuero en si contra, Cabeza de Vaca recordó que su gobierno no calló cuando la Comisión Federal de Electricidad utilizó un documento apócrifo del Gobierno del Estado para justificar un apagón que dejó sin energía eléctrica a más de 10 millones de usuarios. “Es por eso que están enojados, porque quedaron evidenciados y son tan cínicos, que ahora dijeron que van a preservar esa investigación de ese apagón para los próximos dos años”, dijo el mandatario estatal.

Cabeza de Vaca señaló los logros de su adrministración en favor de los tamaulipecos y que incluso han tenido impacto a nivel federal, como el hecho de que el estado es el que más impuestos aporta a la federación, y que “con esos recursos estamos apoyando a muchos estados de la república, especialmente al estados de sureste”.

Entre otros puntos, el Gobernador destacó los siguientes:

Tamaulipas ocupa el primer lugar como DIF estatal

​El estado impulsa el uso de las energías limpias y renovables

​Coneval reconoció al estado como primer lugar en las acciones para evitar los problemas de la pandemia

​Tamaulipas es el segundo mejor estado para invertir en México

Ante la evidencia de los logros de su gestió, el gobernador Cabeza de Vaca dijo que no es oción agachar la cabeza y quedarse callado antes la sirazón del Gobierno federal.

“Miren, agachar la cabeza y quedarse callado ante la sinrazón de este Gobierno Federal, simplemente eso no es una opción en Tamaulipas, que el día de mañana sus hijos, mis hijas, mis hijos, nuestros hijos, no nos reclamen que no hicimos nada por luchar por el Tamaulipas y el México que ellos se merecen, un Tamaulipas y un México de oportunidades, un Tamaulipas y un México de Justicia, un Tamaulipas y un México sobre todo de libertades, la libertad de expresarse sin ser atacados, la libertad de disentir entre gobiernos y poderes sin ser reprimidos o perseguidos”.

Para finalizar sumensaje en la plaza del 15 Juárez de Ciudad Victoria, Cabeza de Vaca dejó claro que lleva al estado y a México en el corazón, “voy a seguir luchando por Tamaulipas y por mi gente”, y “ aquí nadie se rinde, vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas”.

“Aquí, aquí en Tamaulipas no vamos a permitir que nadie venga a querer poner, imponer su voluntad por encima del pueblo de Tamaulipas, no vamos a permitir que vengan a querer imponer su voluntad, a nosotros si nos queda claro que nadie, nadie quiere más a esta tierra que aquellos que vivimos en ella, que aquellos que la trabajamos todos los días para asacar adelante a nuestras familias, que aquellos que la hemos padecido y sufrido y a pesar de ello aquí estamos dando la batalla, por eso así como les dije en su momento, ni me doblo ni me vendo, esa fue la frase de mi campaña y la he aplicado desde el día que tomé protesta como Gobernador Constitucional del Estado, ahora, ante las embestidas de este gobierno yo les digo a todos ustedes: me podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero que sepan y que sepan bien, aquí, aquí nadie se rinde, vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas”.