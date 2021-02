Frente a difamación y ataque del gobierno, no me rendiré: Gobernador de Tamaulipas En un breve mensaje a sus simpatizantes que marcharon este domingo por calles de la capital del estado, el panista advirtió que no se rendirá "frente a los ataques desde el gobierno federal"

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Foto: Cuartoscuro