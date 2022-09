Ni con el voto de Raúl Paz alcanzarán los votos para reforma de FA: Julen Rementería

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Julen Rementería del Puerto, reconoció que lo tomó por sorpresa el anuncio del senador Raúl Paz Alonzo, quien dejó el blanquiazul y se incorporó a Morena este martes, pero aseguró que ni así le alcanzarán los votos a la bancada oficial para aprobar la reforma sobre las Fuerzas Armadas.

Ante los medios de comunicación evitó decir que se trató de una “traición”, pues manifestó que primero desea conocer la versión del expanista, aunque sí afirmó que se trata de “una descortesía total y absoluta para el PAN, porque estas cosas se deberían de platicar”.

Expuso que hasta este día por la mañana todavía tenía la certeza del respaldo del senador yucateco para rechazar la minuta que envió la Cámara de Diputados, como lo habían acordado todos los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Ante ello, explicó que le resultó sorpresiva la presentación que hizo Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, de Paz Alonzo como comisionado nacional de enlace con el sector empresarial de Morena.

Bajo este panorama, detalló que buscará platicar con el expanista para conocer qué le prometieron, pues seguramente, comentó, es la candidatura al gobierno de Yucatán.

Cuestionado respecto a si tiene confianza en que desde Morena no estén acechando a más senadores del PAN para conseguir los votos necesarios para la reforma sobre las Fuerzas Armadas, Rementería ironizó que sólo hay nueve gubernaturas que se renovarán en 2024, por lo que siguen sin alcanzar los votos suficientes.

Nada más hay nueve gubernaturas en 2024, un poco lo digo como en broma, porque no lo veo, no hay estas circunstancias, no sucede esto con frecuencia, porque no es normal. Claro que causa sorpresa, a nadie le va a agradar. No creo que le vayan a cumplir (a Paz Alonzo) la candidatura que le hayan prometido, por supuesto que lastima al PAN, sí, lastima al bloque sí, pero ahí está