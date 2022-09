Monreal reprocha que oposición vote contra dictamen sobre FA por supuesto acuerdo con 'Alito'

Tras reconocer que todavía no consigue los votos suficientes para aprobar la reforma para ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reprochó que la oposición vote en contra del dictamen por un supuesto acuerdo con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Aunque dijo que se revisan algunas redacciones distintas, descartó que se vaya a cambiar la minuta, porque eso significaría regresarla a la Cámara de Diputados y también descartó que se amplíe el plazo de debate, como lo planteó la priista Sylvana Beltrones.

Dijo que sigue negociando con senadores y, a diferencia de otras ocasiones en las que detalló los votos con los que cuenta, el también coordinador de Morena negó precisar con cuántos senadores cuenta para apoyar la reforma, aunque dijo que sí existe el acuerdo en su bancada para respaldarla.

Todos los compañeros senadoras y senadores, decidimos respaldar la minuta que proviene de la colegisladora y respaldar el esfuerzo de seguridad pública que viene realizando el Ejecutivo federal. Sin embargo, nuestro grupo, junto con nuestros aliados, no representan la mayoría calificada y estoy en el proceso de pláticas y conversaciones con coordinadores de otros grupos parlamentarios y de senadores en lo individual, abriéndonos, viendo posibilidades de acuerdos

En ese contexto, Monreal cuestionó que los senadores de oposición se nieguen a respaldar la reforma por el hecho de haya surgido de un supuesto acuerdo con “Alito” Moreno, porque dijo que eso es un asunto menor comparado con el interés del país.

La tolerancia siempre me ha acompañado; pero me parecería muy menor frente al interés del país, el que se quiera rechazar sólo porque el presidente del PRI fue quien la propuso y quien a juicio de ellos, tiene un acuerdo con el gobierno

No, yo no tengo elementos para precisar eso; no sé si hubo esos acuerdos, pero lo que debe llevarnos a la discusión es la racionalidad, la oportunidad y lo indispensable que pueda resultar la actualización normativa de una reforma constitucional, como es el caso