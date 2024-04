Niega enojo con Sheinbaum por debate

El Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que exista un distanciamiento o inconformidad con la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, tras el debate del domingo pasado, y calificó como un invento de mala fe esa información.

El primer mandatario aclaró que su malestar con el debate es por la narrativa del mismo donde se cuestionaron los logros del gobierno de la Cuarta Transformación a través de las preguntas que leyeron los moderadores Denise Maerker y Manuel San Martín, las cuales fueron enviadas por la sociedad.

“Fíjense la simplificación, la mala fe, la manipulación, inmediatamente inventan de que si no estuve de acuerdo con la narrativa en el debate, sobre todo de las preguntas, porque tengo mis razones”, declaró en conferencia matutina .

-¿Se refería solo a las preguntas?; “Sí, pero ellos volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido el gobierno, que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso, la quiero mucho, mucho, mucho, mucho”, aseveró.

El Presidente de México opinó que la difusión de la supuesta molestia con Sheinbaum Pardo fue una estrategia del bloque conservador.

“Fíjense, queriendo, como se dice coloquialmente amarrar navajas, cucándome. Pero la verdad es de pena ajena porque hacen el ridículo, pues eso fue lo que interpretaron, claro que no interpretaron eso, porque pues no son tontos, pueden ser perversos, pero tontos no”.Dijo que la oposición le dio una interpretación sesgada a las críticas que lanzó al formato del debate de los tres candidatos. Sin embargo, pidió a los medios de comunicación ya no hablar del tema porque “nos metemos en honduras” con el INE.