'No soy pelele de nadie': Reprocha AMLO a Biden no responder a decálogo para atender migración

Al asegurar que “no es pelele de nadie” ni de ningún gobierno extranjero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que su homólogo estadounidense Joe Biden, no haya respondido al decálogo que le propuso para enfrentar la crisis migratoria en América Latina y el Caribe, donde le solicitó destinar 20 mil millones de dólares para apoyar a naciones expulsoras de personas.

“No ha habido respuesta al decálogo que se le mandó (…) Él coincide que hay que atender las causas de la migración más que ninguna otra cosa, (pero) no lo ha hecho porque no lo dejan, no puede y también porque no es su decisión. Los conservadores de un partido y de otro posiblemente digan que es un disparate lo que estoy proponiendo (destinar 20 mil millones de dólares)”, afirmó AMLO.

¿Qué se dice en este decálogo?

Entre los 10 puntos que el mandatario mexicano leyó a Biden durante una llamada que sostuvieron en febrero pasado, pidió también la regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en EU y suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios.

Además, levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo, con el fin de reducir los flujos migratorios; mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales, implementado por el actual gobierno de Estados Unidos, y no optar por construir muros ni cerrar la frontera, porque no soluciona las causas de la migración.

El Jefe del Estado mexicano opinó que es mucho lo que esa nación destina a las guerras, al armamentismo, pero no al desarrollo estadounidense, atender a los jóvenes para frenar el consumo de drogas como el fentanilo, así como apoyar a los países de Latinoamérica y el Caribe.

“No me digan que es poco, porque acaban de autorizar 90 mil millones de dólares para Ucrania y para los que está sucediendo en el medio oriente”, agregó en la conferencia de prensa mañanera.

AMLO durante conferencia mañanera. Cuartoscuro.

Para resolver los problemas migratorios 'hay que atender las causas': AMLO

Acusó que el gobierno de Estados Unidos y algunos sectores de ese país piensan que los problemas de este orden migratorio se resuelven nada más con medidas coercitivas, con juicios, metiendo a la cárcel a la gente con leyes más severas construyendo más muros.

“No. Hay que atender las causas, ustedes tienen un problema serio que es el problema del fentanilo, lamentablemente mueren por el consumo de esa droga 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos, y yo pregunto ¿qué están haciendo?

“O lo otro, ¿cuál es su política de control de las armas?. Son concepciones distintas, todos tenemos que ayudarnos mutuamente, estamos haciendo en México, lo hicimos con el presidente Trump y lo estamos haciendo con el presidente Biden. Nada más que respeten y lo han hecho nuestra soberanía”, enfatizó.

