AMLO sostiene llamada con Biden para tratar migración; no se tocó informe de derechos humanos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo una conversación telefónica este domingo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar sobre migración, así como mantener abierta la frontera a quienes realizan sus trámites legales para ingresar a ese país; aseguró que no se abordó el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado.

“Migración básicamente fue el tema, y en muy buena relación con el presidente Biden. Hablamos ayer al mediodía, ellos pidieron la comunicación. Trabajar juntos, seguir adelante en los temas que se tratan permanentemente como vecinos, amigos, socios, comerciales”, aseguró AMLO.

#ConferenciaPresidente | Lunes 29 de abril de 2024. https://t.co/8lI14kIoyH — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 29, 2024

AMLO expuso la importancia del diálogo con Biden de manera periódica, “yo lo busco, él me busca. Para que tengan una idea de 12 mil migrantes promedio diario en la frontera norte; estamos ahora desde enero a la mitad y todo esto porque se están aplicando los programas de apoyo en varios países amigos de América Latina”.

AMLO agregó que dichos programas son Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales son financiados por el gobierno mexicano y se aplican en El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba y en otros países, lo cual ha ayudado mucho, por lo que, dijo, está persuadiendo y convenciendo a Biden de apoyar.

“El presidente Biden está muy consciente de que si se atienden las causas, si se les da opciones, alternativas a la gente en sus lugares de origen, se atempera el flujo migratorio porque la gente no se echa a andar por gusto sino por necesidad”, resaltó AMLO.

Que no haya migración irregular: AMLO

AMLO comentó que durante la plática con su contraparte estadounidense “hablamos de mantener abierta la frontera para que quienes hacen sus trámites legales puedan llegar a Estados Unidos, pero que no haya migración irregular”.

Cuestionado en la conferencia mañanera en Palacio Nacional si había abordado con Biden el tema de los resultados del informe de derechos humanos del Departamento de Estado de los EU, AMLO subrayó que eso no es importante porque no tiene sustento.

“Eso no, la verdad no es trascendente porque no es serio. Solo les voy a poner un ejemplo, si ustedes ven ese informe, dicen que nosotros cuestionamos jueces, que dejan en libertad a personas”, refirió AMLO.

AMLO hizo notar lo que sucedió el domingo donde un juez otorgó la libertad de Abraham Oseguera, alias “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

“Qué pasó ayer, un juez está queriendo dejar en libertad a un presunto delincuente de fama. Entonces es como mandarle decir a (Antony) Blinken, al Departamento de Estado, ¿en qué quedamos? Mira, tú defendiendo a los jueces y mira lo que hacen. Por eso digo que no es serio y no es para pelearse, es nada más para aclarar paradas”, concluyó AMLO.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR