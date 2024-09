Noroña adelanta posible llegada de Yunes Márquez a Morena tras su expulsión del PAN

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, adelantó que Miguel Ángel Yunes Márquez podría incorporarse a la bancada de Morena, si prospera su expulsión del Partido Acción Nacional.

El senador de Morena, reveló que Yunes Márquez ya participa en las reuniones de los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación.

Aunque, aclaró que aún es temprano para que Yunes dé el paso de cambiar de bancada pues aseguró: “Él está participando en las reuniones, él está litigando la expulsión en Acción Nacional y no ha tomado ninguna decisión sobre participar en alguna de las bancadas de Morena, del PT o del Verde o en general del movimiento. No ha tomado ninguna decisión y creo que es temprano todavía”, dijo.

La Comisión Permanente Nacional, acordó hoy impugnar ante la @SCJN la reforma regresiva y destructiva al Poder Judicial, aprobada ayer en el Senado de la República. Además, anunció la expulsión de Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez y Natividad Díaz, por su… pic.twitter.com/OV9hgAdEEa — Acción Nacional (@AccionNacional) September 12, 2024

Asimismo, explicó que “podría quedar integrado a nuestra fracción, porque sí hay que darle cobijo, digamos, ni modo que lo echemos a los leones, después de que están que se suben por las paredes los de la oposición. Y él ha tomado una decisión en un momento clave, muy importante”, respondió.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado aseveró: “Yo creo que las va a apoyar, yo creo que las va a apoyar, es mi impresión. No sé, no he platicado con él”, contestó.

