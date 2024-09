Yunes Márquez advierte que no permitirá expulsión del PAN; impugnará proceso 

Tras denunciar una campaña injusta en su contra porque no puede recaer la responsabilidad de un país en el voto de un solo hombre, Miguel Ángel Yunes Márquez advirtió que no permitirá que lo expulsen del PAN por haber sufragado a favor de la reforma judicial con Morena, PT y PVEM.

"Yo estoy en el Partido Acción Nacional, creo que lo que están haciendo, tratar de expulsarnos a mi papá y a mí, es un acto antidemocrático", declaró, luego de anunciar que impugnará este proceso interno de sanción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"La Constitución y los propios estatutos del partido lo indican, no puede ser reconvenido un legislador por sus opiniones y mucho menos por el voto en uno u otro sentido en cualquiera de las iniciativas. Y voy a combatir este intento de expulsión, les voy a ganar y los voy a dejar en ridículo. (…) Y creo que es injusto lo que están haciendo, yo no he tomado ninguna decisión. Pero, no voy a permitir que me expulsen por ser libre, por tomar decisión en libertad", afirmó.

Señaló que "un partido político no puede obligar a sus legisladores a votar en uno u otro sentido, yo lo hice de manera pensada, no soy el único, hay varios legisladores locales que tampoco quisieron seguir las instrucciones del partido, porque somos libres de votar".

Entrevistado al concluir la sesión ordinaria en el Senado donde se realizó la declaratoria constitucional de la reforma judicial, el político veracruzano alertó que hay una campaña de linchamiento en su contra.

"Es totalmente injusto porque el país no puede depender de un solo voto, de un solo hombre. Seríamos un país pobre si fuera así, esta responsabilidad depende de toda las senadoras y senadores, y de millones de mexicanos (…) Es injusto que me quieren cargar a mí solo, como una sola persona, el destino de un país", dijo.

Yunes Márquez, único senador de oposición que asistió al pleno, negó que se vaya a sumar a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y recordó que ha dado 20 años al PAN en donde se han afrontado "batallas durísimas en Veracruz".

- ¿Habrá más votos con Morena?, se le cuestionó.

"Yo actuaré de manera independiente y libre, y votaré yo a favor o en contra de lo que considere que es bueno para este país", respondió.

