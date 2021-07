Nuevo semáforo ya no contempla cierre total

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la nueva metodología del Semáforo de Riesgo Covid no contempla los cierres económicos absolutos ni tampoco que vuelvan a suspenderse las clases de forma definitiva a nivel nacional, a pesar de la tercera ola y el aumento de contagios por coronavirus.

“Incluso en el color más alto de la escala (de la nueva metodología del semáforo de Covid-19) ya no implica cierres absolutos, y hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto en que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo”, precisó.

En la conferencia de prensa mañanera, dijo que la nueva metodología del semáforo epidemiológico privilegiará ahora la tasa de reproducción de casos, el número de hospitalizaciones y el de defunciones.

Ejemplificó el caso de Quintana Roo donde pese al repunte de contagios por el virus SARS-CoV-2, no se han frenado las actividades económicas. “No debe extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aun cuando haya crecimiento de la epidemia”, añadió.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el jueves pasado se presentó al Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos métodos del semáforo, que establece que aún en color rojo ya no habrá más confinamientos como en marzo del año pasado.

Expuso que los mexicanos están cansados del tiempo que ha durado la pandemia, que inició en febrero de 2020, por lo que no es viable un nuevo confinamiento.

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud

“Vemos una sociedad cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia, no puede haber otro confinamiento, lo que le podemos pedir a la sociedad, en términos de reducción de la movilidad, no es lo mismo que en febrero de 2020.

“No podemos forzar las cosas y que los mexicanos sufran las consecuencias, la diversidad social y económica tiene consecuencias y al país no es conveniente forzar un confinamiento”, reconoció.

López-Gatell Ramírez manifestó que las familias con mayor escasez de recursos han tenido un impacto económico y social muy fuerte, por ello “no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica”.

No obstante, aclaró que estas nuevas medidas signifiquen dejar de lado los autocuidados, la sana distancia, el uso de cubrebocas, así como gel antibacterial.