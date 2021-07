Tercera ola: un promedio de 42 niños de 3 a 6 años se infecta todos los días

Temperatura de 39 grados, dolor de cuerpo, tos, fatiga, diarreas y pérdida del gusto, fueron los síntomas de Jimena y Fernando, de cuatro años, y Luis, de seis, luego de contagiarse por Covid-19 durante el inicio de la tercera ola de la pandemia.

“Mi esposo es publicista y debe estar en la calle, pero a pesar de que en toda la pandemia ha salido, apenas hace un mes le dio la enfermedad. Empezó con los síntomas y contagió a mis tres hijos”, explicó a La Razón Mariana, madre de los niños.

El contagio comenzó el 19 de junio, con Luis, y dos días después infectó a Jimena y Fernando. La madre se dio cuenta porque iniciaron con diarreas y pérdida del gusto, ya que les daba diferentes alimentos y todos les sabían igual. Además, un signo característico fue la debilidad, ya que no quisieron realizar actividades o salir al patio a jugar. “Estaban todo el día como cansados y fatigados, sólo querían dormir, y eso nos duró todo un mes”, agregó la madre.

La sorpresa para los padres fue que los menores contrajeran el virus, porque antes de la tercera ola no conocían reportes de que las poblaciones de menores de edad se pudieran contagiar por Covid-19.

“Sí nos sorprendió mucho, incluso el doctor al que fuimos nos dijo que a su hospital (Ángeles) están llegando muchos niños con el virus, aparte de que uno chiquito ya estaba con oxígeno. Pero estuvimos muy a tiempo para tratarlos”, dijo.

El tratamiento para Luis, Jimena y Fernando fue principalmente con vitaminas, pastillas efervescentes para ayudarles a las vías respiratorias y levocetirizina, que es un medicamento para las alergias, además de paracetamol, clorfenamina y tylenol.

“Los niños ya están bien, pero lo que vemos es que no hay garantía de estar en la calle y no contagiarse en este momento. Lamentamos mucho lo que nos pasó, pero lo que sí es seguro es que hay mucha gente en las calles con el virus sin saberlo”, narró.

En la tercera ola, cada día un promedio de 42 niños de entre tres y seis años, como Jimena, Fernando y Luis, se contagiaron de Covid-19 en México, un 17.2 por ciento del total durante la contingencia sanitaria.

Desde el inicio de la pandemia 10 mil 870 menores en esa edad se han infectado. De éstos, mil 876 casos ocurrieron entre el 6 de junio al 19 de julio, de acuerdo con una revisión de los datos de la Dirección General de Epidemiología.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció la semana pasada que México entró hace un mes en un aumento acelerado de contagios. Esto, considerando un retraso de dos semanas en los datos graficados por la dependencia.

En junio, la dependencia notificó 821 contagios confirmados de menores en ese rango de edad; hasta el 19 de julio, la cifra preliminar es de mil 055, es decir, se incrementó en 28.5 por ciento.

Francisco Moreno, médico infectólogo, aseguró en sus redes que “en la segunda ola de Covid-19 en México, informabas a los hijos de la evolución de los pacientes intubados. Hoy los pacientes que están con ventilación mecánica tienen hijos de menos de 10 años”.

Jaime, de tres años, se contagió por Covid-19 el pasado 14 de julio, luego de que su madre Diana, de profesión hotelera, le transmitió el virus al regresar de su trabajo. Los daños a la salud de Jaime fueron principalmente dolores de cabeza, fiebres de 39 grados, vómito y dolor de cuerpo, aunque no lo llevó a algún hospital, sólo lo trató con paracetamol.

“Yo no salí en la pandemia porque me quedé sin trabajo. Lamentablemente me reincorporé en marzo y me contagié, le pasé el virus a mi hijo y fue una sorpresa porque nunca pensé que se iba a enfermar”, comentó.

Mientras que Fernanda, de 35 años, salió de viaje con su esposo y su hijo de un año cuatro meses a Cancún, Quintana Roo, en diciembre pasado, pero el bebé presentó síntomas como fiebres altas, por lo que decidieron llevarlo al pediatra, quien les dijo que fue solo un cambio de temperatura, aunque realmente contrajo el virus.

“Nos dimos cuenta que era Covid-19 porque la temperatura no le bajaba, dos días después me contagié y mi esposo; fuimos a hacernos una prueba y resultamos positivos, pensamos que él nos infectó, porque a partir de ello comenzaron los contagios”, explicó.

El bebé tuvo los síntomas por 15 días, pero el mayor daño que dejó a su salud fue que tiene un daño en el pecho, porque le tomaron una radiografía y ya es propenso a tener asma, de acuerdo al doctor, ya que tiene hasta el momento un silbido.

“Toma medicamento para el asma, pero todo fue nuestra culpa porque relajamos las medidas al ir de vacaciones, pero no creímos que le diera el contagio, además su virus estaba muy fuerte porque nos contagió a todos”, aseveró.