Olga Sánchez Cordero estima necesario depurar catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, consideró que se debe depurar el catálogo de delitos que deben tener prisión preventiva oficiosa, pero dijo que esa será una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante los medios de comunicación, confió que en breve los ministros del máximo tribunal del país listen el asunto y lo resuelvan.

“Esperaría a que la Corte lo liste y lo resuelva, no sé cuál sea la opinión de los ministros, vamos a esperar, pero en su momento, cuando era ministra de la Suprema Corte, me pronuncié que el arraigo podía llegar a ser inconvencional, y ahora con las reformas que se hicieron al artículo 19 de la Constitución, pues esperemos qué delitos puedan tener prisión preventiva y cuáles no”, comentó.

Sánchez Cordero estimó que delitos como el robo a transporte o a casa habitación deberían salir de este catálogo de prisión preventiva oficiosa, mientras que otros relacionados con corrupción deben permanecer.

“Hay delitos que definitivamente y categóricamente deben tener prisión preventiva oficiosa”, puntualizó la senadora de Morena, quien remarcó que este catálogo ha ido incrementando de forma indiscriminada.

“Me parece absurdo que, por ejemplo, el robo a casa habitación tenga también prisión preventiva o algunos otros delitos menores. Yo creo que hay delitos que deben tener prisión preventiva oficiosa, desde luego dentro de este catálogo, pero de repente se fueron aumentando de forma indiscriminada delitos y delitos a este artículo 19 y yo creo que algunos vale la pena que se queden porque hay temas delicados de corrupción, pero algunos como el robo a transporte y a casa habitación yo creo que no deberían de estar, pero que lo decida la Corte”, enfatizó.

