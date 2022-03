Oposición advierte en el Senado que no pasarán reformas constitucionales por actitud de Morena

El bloque de contención en el Senado advirtió al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que, con el desprecio que muestran a las minorías, en los más de dos años restantes para el fin de la gubernatura no avanzarán las reformas constitucionales.

El debate respecto al decreto de propaganda gubernamental y ante expresiones de senadores morenistas, las cuales refieren a que la oposición no tiene representatividad porque son minoría, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, les recordó que deben mostrar más respeto porque falta mucho y los números no les alcanzan para sus reformas a la Constitución.

Faltan más de dos años de esta Legislatura y con estos amagues no sé cómo van a construir una sola reforma constitucional en este pleno, porque no les alcanza y no habrá ni nombramientos ni aprobaciones a reformas en la Constitución y lo tienen que entender y tienen que transitar