Senado aprueba decreto que permite a funcionarios promocionar revocación de mandato

El Senado de la República aprobó en lo general las modificaciones el decreto por el que se modifica concepto de propaganda gubernamental, para que los servidores públicos, incluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, puedan promover la revocación de mandato.

Entre gritos de la oposición por el tiempo en el que cerraron el tablero, sin esperar a que todos los senadores votaran, se avalaron los cambios con 67 a favor, 25 en contra y cero abstenciones.

“Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Ricardo Monreal) vino a hacer política con los coordinadores de oposición e incluso aceptamos que hubiera un espacio de tiempo esperando a que sus compañeros regresaran.

“Es una vergüenza lo que ha hecho la secretaria de la Mesa Directiva. La falta de institucionalidad en esta Mesa Directiva es clara, nosotros aceptamos esperar, si ustedes no tenían quórum. Presidenta, usted debería, señora Olga Sánchez Cordero, debería hacer política, debería respetar el reglamento. Es una lástima la forma en la que se comportan”, reclamó la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán.

Al respecto, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, también recordó que en la sesión del miércoles hubo tolerancia para esperar a los senadores de Morena.

“Nos desconcierta que al llegar al segundo cero, al agotarse los tres minutos, cuando justamente había muchos senadores de oposición no tuvimos la misma tolerancia para los compañeros del oficialismo. A juicio de mi bancada no estamos viendo una conducción de la Mesa con la imparcialidad que se debe, recordarle que usted (Olga Sánchez Cordero) nos representa a todos y tiene un deber de conducción de imparcialidad, no representa a la bancada a la que está adscrita”, aseveró la priista.

El senador de Morena, César Cravioto, pidió a los opositores que acepten que su victoria en la sesión fue pírrica y que ya se logró el quórum, por lo que exigió a Sánchez Cordero que ya no se detenga el debate.

En respuesta, el senador del PRI, Manuel Añorve, aseveró que “las minorías cuentan en el Senado y no habrá una reforma constitucional si nosotros no la avalamos”.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, justificó que cumple su tarea al frente de la Cámara alta y dijo que se basó en el cierre del tablero porque en la votación participaron los senadores que se registraron.

