Después de dos horas de debate sobre el dictamen para modificar el concepto de propaganda gubernamental, los senadores de oposición reventaron la sesión, justo en el momento de la votación en general.

Este cambio supone retirar los candados legales para que los funcionarios del Gobierno puedan promover sin restricciones la consulta de revocación de mandato.

Con su mayoría, Morena y sus aliados sacaron adelante el dictamen en comisiones en fast track la noche del martes; sin embargo, en la sesión del pleno de ayer se quedaron con 62 votos, que se reflejaron en el tablero del salón, con la ausencia de la oposición, lo que obligó a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, a declarar la falta de quorum.

Además de los opositores, en el Pleno del Senado tampoco estuvieron presentes 11 senadores de Morena y sus aliados, lo que les impidió tener el número suficiente de votos para avalar el dictamen que ya fue aprobado en la Cámara baja.

te puede interesar Aprueban nuevo Consejo Directivo de Fundación IMSS

Aunque originalmente Sánchez Cordero sólo suspendió la sesión por 20 minutos, después de ese tiempo se confirmó que la mayoría legislativa no contó con sus senadores, por lo que pospuso la sesión para este jueves.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que la estrategia de la oposición para reventar la sesión es válida, pero reconoció que también hubo una falla por parte de los senadores de su partido, que no asistieron o que se salieron de la sesión.

“Creo que nosotros, al menos los que faltaron, no es responsable irse antes de la sesión. Nosotros debemos estar aquí, permanentemente”, expresó.

Entrevistado después de que se decidió postergar la sesión para hoy, señaló que hará un llamado de atención a sus senadores, porque independientemente de la estrategia de la oposición, los de Morena tienen que cumplir con su asistencia.

“A ellos sí (les llamaré la atención), a los que faltaron, como coordinador del grupo parlamentario, hablaré con ellos para que esto no se repita, porque tenemos una responsabilidad con la sociedad, con el pueblo de México, y creo que no nos vemos bien en este tipo de actos que, teniendo mayoría, estemos subordinados a las estrategias de la oposición”, manifestó.

La molestia de algunos senadores de Morena por la ausencia de sus compañeros no se hizo esperar, como lo gritó la senadora Martha Lucía Micher, quien aseveró que de ser necesario los llevarían a la sesión “de las greñas”.

Al inicio del debate, la senadora Mónica Fernández, presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que no se trata de una reforma, sino de un decreto de interpretación sobre lo que se debe entender por propaganda gubernamental.

La priista Claudia Ruiz Massieu presentó una moción de suspensión, porque argumentó que los senadores de Morena debían abstenerse de participar en esta votación, debido a que hay una denuncia en su contra en el INE y son sujetos de un proceso en el que incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó que violaron la veda.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, puntualizó que esta reforma a la propaganda gubernamental es inconstitucional, porque de facto busca derogar los artículos 35 y 134 constitucionales.

Banderazo de salida a las papeletas para la consulta de Revocación, ayer. Foto: Cuartoscuro

AMLO acusa al INE de esconder las casillas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se están escondiendo las casillas de votación para desincentivar la participación de los mexicanos en la consulta de revocación de mandato.

Tras señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no está cumpliendo con su obligación constitucional de promover la consulta, el mandatario agregó que el órgano electoral no ha informado sobre la ubicación de las casillas para este ejercicio ciudadano, que se realizará el 10 de abril.

Señaló que el órgano electoral, “que supuestamente debe promover la democracia”, está dedicado a obstaculizar la democracia al poner menos casillas porque no quiere que la gente pueda participar en este ejercicio.

“¿Cómo voy a estar callado si estoy viendo de que están actuando en contra de la democracia?”, cuestionó.

El tituar del Ejecutivo Federal aseguró que tiene que decirlo porque llegó hasta la Presidencia para hacer valer la democracia, tras haber enfrentado fraudes y trampas electorales de autoridades y de grupos de intereses creados.

Ante esta situación, dijo que lo que quieren es una democracia a modo, en la que ellos puedan imponerse para seguir robando.

Demandó al árbitro electoral que se dé a conocer dónde van a estar las casillas y que haya boletas suficientes.

También pidió que no lo vayan a “cepillar” por lo que estaba diciendo, porque se veía obligado a hacerlo, ya que él ofreció a los ciudadanos hacer cumplir la Constitución.

López Obrador también dijo que, en lugar de que sus adversarios realicen campañas mediáticas en contra de este ejercicio, deberían promoverlo.

“¿Por qué no ellos promueven esto mejor? Es legal, es constitucional. ¿Por qué la guerra sucia? ¿Por qué la actitud perversa de no dar la cara y de no, abiertamente, enfrentar el proyecto que representamos?”, cuestionó.

El Presidente aseguró que se debe a que quieren una democracia a modo, una en la que puedan imponerse para seguir robando y, si no pueden imponerse y no pueden seguir robando, no hay democracia.

El pasado 4 de febrero se publicó la convocatoria para la revocación de mandato, en la que el Instituto Electoral señaló que hasta el próximo 10 de abril se debe suspender toda la propaganda gubernamental.

Lo anterior, debido a que la autoridad electoral es la única encargada de promover ese ejercicio de democracia.

El mandatario hizo un llamado a las personas que desaprueban su gobierno para que participen en la consulta de revocación de mandato y así puedan exijir su renuncia.

Incluso, López Obrador señaló que, bajo palabra de honor, por sus convicciones, por sus principios y por sus ideales, que si la gente vota por que renuncie, se va sin esperar.

“No le hace que no sea el 40 por ciento del padrón que participe”, sentenció el Presidente.

Ubicación de centros para votar es pública, reviran

Ante las acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), por presuntamente esconder las casillas y por la falta de boletas para la revocación de mandato, los consejeros electorales precisaron que no pueden ocultar lo que trabajan por instalar.

A través de sus redes sociales, el consejero Ciro Murayama respondió los señalamientos del mandatario federal y enfatizó que el órgano electoral se encarga de colocar las casillas, no de esconderlas.

Al compartir una infografía sobre los datos de la organización de la revocación de mandato, resaltó, además, que los ciudadanos van a poder ubicar sus casillas para participar con anticipación.

“No, el Instituto Nacional Electoral no ‘esconde’ casillas. Por favor, ¡si nosotros las instalamos! La publicación en el sitio web de la ubicación de casillas para la RM está prevista para el día 28 de marzo. Es decir, con más anticipación que en las elecciones ordinarias. Basta de mentiras”, aseveró.

Al respecto, la consejera Carla Humphrey hizo un llamado a la población para no dejarse engañar, pues aseguró que hay el número de papeletas suficiente para que todos participen.

“Este 10 de abril en la jornada de #RevocaciónDeMandato, c/u de las casillas contará con las papeletas suficientes para que todas y todos emitan su opinión de manera segura y secreta. Para este ejercicio se imprimieron 94,210,468 papeletas. No te dejes engañar ¡no se van a acabar!”, publicó en su cuenta de Twitter.

El INE también compartió en sus redes que existe el número suficiente de papeletas para los ciudadanos que quieran participar en la jornada del 10 de abril en las 57 mil 500 casillas que se instalarán en todo el país.

También informó que los 300 consejos distritales han comenzado la publicación de los listados con la ubicación de las casillas que se instalarán para el ejercicio, como un paso previo a la habilitación del sistema digital Ubica tu Casilla.

El INE comenzó el reparto en todo el país de las papeletas electorales que se utilizarán para la jornada de revocación de mandato.

“Las papeletas serán distribuidas en los 300 distritos y de ahí se irán a mano de la ciudadanía, que son quienes recibirán y contarán los votos en este ejercicio ciudadano”, declaró la consejera Norma de la Cruz.

Vallas en la CDMX muestran mensajes de apoyo a AMLO, desde el pasado 13 de marzo, Foto: Cuartoscuro

Confirma Tribunal medidas cautelares para “mañanera”

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la aplicación de medidas cautelares a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 21 y 28 de febrero, en las partes en las que hace referencia a la revocación de mandato y hace propaganda gubernamental.

Durante la sesión pública, la Sala Superior resolvió la impugnación que presentaron el titular del Ejecutivo federal y el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, en contra del acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), que señaló el incumplimiento de las medidas cautelares del 21 y 28 de febrero.

Los magistrados electorales precisaron que el Ejecutivo debe dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad electoral, por lo que confirmaron la orden dirigida al Presidente de la República de abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso de revocación de mandato.

Puntualizaron que, contrario a lo que alegan quienes impugnaron, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE sí cuenta con competencia para supervisar el cumplimiento de las medidas catutelares y las disposiciones reglamentarias que fundamentaron su actuación.

No obstante, los magistrados del TEPJF precisaron que en la eliminación del contenido de la mañanera del 28 de febrero sólo se deben considerar los señalamientos sobre la revocación de mandato y su promoción.

Por otra parte, el TEPJF también ratificó que los senadores de Morena deben eliminar de sus plataformas digitales el comunicado de apoyo al Presidente de la República, en el contexto de la revocación de mandato.

Los magistrados electorales realizaron una sesión privada en la que respaldaron la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, debido a que el contenido publicado podría constituir propaganda gubernamental difundida en el periodo prohibido por el desarrollo de la revocación de mandato.