Avala Senado en lo general y particular reforma para que servidores públicos promuevan revocación

Después de tres horas de discusión, el Senado aprobó en lo general y en lo particular el decreto sobre el concepto de propaganda gubernamental que permitirá que los servidores públicos, incluyendo el Presidente de la República, haga promoción de la revocación de mandato.

Ante el rechazo de la mayoría legislativa de todas las reservas de los senadores de oposición, se registró una votación en lo particular de 67 a favor, 34 en contra y cero abstenciones.

Entre gritos de “¡sí se pudo, sí se pudo!”, los senadores de Morena y sus aliados festejaron el aval a la legislación, luego de que el miércoles por la noche quedó pendiente ante la falta de quórum, ya que ellos mismos no sumaron la asistencia necesaria.

Durante el debate en lo particular, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, les recordó a los del guinda que el decreto aprobado estaba lleno de errores y que incluso debía ser devuelto a la Cámara de Diputados.

Les reprochó que en todo el tiempo que tuvieron para revisar el decreto no se preocuparon por analizarlo o se preparararon para defender algo que no tiene sentido, porque apuntó que el concepto de propaganda está claramente establecido en el artículo 134 constitucional, por lo que “no tenemos facultades de interpretar la Constitución mediante un decreto como éste”.

te puede interesar Senado aprueba decreto que permite a funcionarios promocionar revocación de mandato

Aseveró que lo más peligroso es que buscan dejar sin validez los procedimientos que ya hay en contra de los miembros de Morena y pretenden evadir sanciones para ustedes, funcionarios públicos de Morena.

Al respecto, el senador Damián Zepeda enfatizó que la preocupación no sólo es porque van a promover la revocación de mandato, sino que a través de este decreto quieren que los funcionarios se mantengan activos en la promoción durante los comicios de este año, los de 2023 y los presidenciales de 2024.

Al respecto, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín todavía hizo un llamado a los senadores de Morena y sus aliados para que evitaran “abrir la puerta del infierno”.

En el mismo sentido se expresó el senador por Guerrero, Manuel Añorve que dijo que quieren obligar a los funcionarios a promover la revocación, pero ironizó que “va a juntar más un accidente de tránsito que un servidor público que quieran obligar a promover la revocación”.

El senador panista Erandi Bermúdez, dijo que la revocación de mandato sólo es un ejercicio para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se entere “dónde está parado”.

Recordó que después de los 30 millones de votos de 2018 y los 15 millones que registró Morena en las elecciones de 2021, ahora quiere saber “cuánto pesa su nombre”.

“Quiere saber dónde está parado frente a las elecciones de las seis gubernaturas y, sobre todo, para saber cómo va a llegar a las elecciones de 2024”. Erandi Bermúdez

drg