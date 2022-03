AMLO acusa al INE de esconder las casillas

El Instituto Nacional Electoral no está cumpliendo con su labor de promover la consulta de revocación de mandato, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no está cumpliendo con su obligación constitucional de promover la consulta, el mandatario agregó que el órgano electoral no ha informado sobre la ubicación de las casillas para este ejercicio ciudadano, que se realizará el 10 de abril.

Señaló que el órgano electoral, “que supuestamente debe promover la democracia”, está dedicado a obstaculizar la democracia al poner menos casillas porque no quiere que la gente pueda participar en este ejercicio.

“¿Cómo voy a estar callado si estoy viendo de que están actuando en contra de la democracia?”, cuestionó.

El tituar del Ejecutivo Federal aseguró que tiene que decirlo porque llegó hasta la Presidencia para hacer valer la democracia, tras haber enfrentado fraudes y trampas electorales de autoridades y de grupos de intereses creados.

Ante esta situación, dijo que lo que quieren es una democracia a modo, en la que ellos puedan imponerse para seguir robando.

Demandó al árbitro electoral que se dé a conocer dónde van a estar las casillas y que haya boletas suficientes.

También pidió que no lo vayan a “cepillar” por lo que estaba diciendo, porque se veía obligado a hacerlo, ya que él ofreció a los ciudadanos hacer cumplir la Constitución.

López Obrador también dijo que, en lugar de que sus adversarios realicen campañas mediáticas en contra de este ejercicio, deberían promoverlo.

“¿Por qué no ellos promueven esto mejor? Es legal, es constitucional. ¿Por qué la guerra sucia? ¿Por qué la actitud perversa de no dar la cara y de no, abiertamente, enfrentar el proyecto que representamos?”, cuestionó.

El Presidente aseguró que se debe a que quieren una democracia a modo, una en la que puedan imponerse para seguir robando y, si no pueden imponerse y no pueden seguir robando, no hay democracia.

El pasado 4 de febrero se publicó la convocatoria para la revocación de mandato, en la que el Instituto Electoral señaló que hasta el próximo 10 de abril se debe suspender toda la propaganda gubernamental.

Lo anterior, debido a que la autoridad electoral es la única encargada de promover ese ejercicio de democracia.

El mandatario hizo un llamado a las personas que desaprueban su gobierno para que participen en la consulta de revocación de mandato y así puedan exijir su renuncia.

Incluso, López Obrador señaló que, bajo palabra de honor, por sus convicciones, por sus principios y por sus ideales, que si la gente vota por que renuncie, se va sin esperar.

“No le hace que no sea el 40 por ciento del padrón que participe”, sentenció el Presidente.

