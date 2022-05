Oposición exige reforzar acciones para proteger a periodistas

Partidos de oposición condenaron la ola de homicidios que hay en el país en contra de comunicadores y exigieron reforzar el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como evitar que la polarización persista desde Palacio Nacional.

En entrevista con La Razón, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que urge un cambio de estrategia en el Gobierno federal, ya que la política de abrazos y no balazos no sirve, pero los servidores públicos insisten en vivir en su burbuja.

"No se dan cuenta que su estúpida estrategia de abrazos y no balazos no sirve para nada, viven en una burbuja. Todo lo que está sucediendo en el país es producto de una falta de diagnóstico y de combate a los grupos delincuenciales, por ello es urgente un cambio en esa estrategia para que se avance en el tema, de lo contrario estaremos igual".