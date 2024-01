Orden para liberar a 80 implicados en caso Ayotzinapa fue avalada desde SCJN, señala AMLO

Tras asegurar que quiere entregar buenos resultados a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la orden para liberar a 80 personas vinculadas con la desaparición del grupo de jóvenes, fue aprobada en la Suprema Corte de Justicia y no por un juez o magistrado.

MÁS INFORMACIÓN Padres de los 43 de Ayotzinapa acusan que Gobierno busca dividirlos y desviar la atención

“Eso no lo sabían los padres, y esto es lo que quieren que no lo diga, pero ya parece que me voy a callar. Quiero saber de parte de quién se recibió la orden de elaborar esa sentencia, porque para aventarse una sentencia así, no es un asunto de un juez o un magistrado, esto lo tuvieron que haber aprobado arriba, en la Corte, ¿quién dio la instrucción y por qué?”, cuestionó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Viernes 19 de enero de 2024. https://t.co/W5iZgfie9D — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 19, 2024

En la habitual conferencia de prensa, AMLO precisó que volverá a reunirse con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, cuando haya información sobre el avance de la investigación de los hechos lamentables.

Dijo que están abiertos los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para que los padres y sus abogados los consulten, pero solo por tres meses porque “no quiero que siga pasando el tiempo, ya me falta poco y quiero entregar buenos resultados”.

Insistió en que hay gente que no le da confianza, “no son los padres”, sino de las supuestas organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos que tienen intereses políticos y ligas con el bloque conservador, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros.

“Me mandaron a decir con sus abogados, no todos los padres son, sino básicamente los grupos, que quieren tener como rehenes a los padres, que yo voy a seguir recibiendo a estos grupos, pero también quiero tener una relación directa con los padres. Y lo impiden”, acusó.

AMLO reveló que las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa están divididos, situación que sucede en organizaciones de desaparecidos, pero “tenemos la obligación de informar a todos, independientemente de a qué grupo pertenecen”.

Comentó que el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina Padilla, invitó a todos los padres y madres de los jóvenes, pero hay un acuerdo entre ellos de que se tiene que hacer a través de los abogados.

“Yo le estoy pidiendo que se haga la invitación a los abogados, pero pido que sea uno por uno de los familiares porque quiero que tengan información directa, que sepan cosas que no saben, no porque no quieran sino porque se han ocultado cosas, como la sentencia que permitió la libertad de los que habían participado en la desaparición de los jóvenes”, recalcó AMLO.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR