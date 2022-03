Osorio Chong descarta que otros gobernadores del PRI sigan ejemplo de Quirino Ordaz

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, descartó que en los comicios de este año se pueda repetir el escenario de otro gobernador del tricolor que, como Quirino Ordaz Coppel, acepte invitaciones de Andrés Manuel López Obrador para ser embajadores.

Luego de que el Senado ratificó a Ordaz Coppel como embajador en España, señaló que prevalece la duda sobre la actuación del exgobernador de Sinaloa en los comicios del año pasado, porque era uno de los mejor calificados y el PRI contaba con mucho apoyo en el estado, lo que no se reflejó en los resultados.

Dijo que bajo ese criterio era evidente que los senadores del tricolor no respaldarían la designación que hizo el Presidente de la República, mucho menos cuando desde Morena le dieron la instrucción de promover la reforma eléctrica, con la que no coinciden.

"No podíamos darle nosotros el apoyo a alguien que va a ir a defender reformas con las que no estamos de acuerdo, que creemos que le van a hacer daño al país y que el PRI no puede respaldar esas reformas, aquí lo hemos dicho en el Senado y no lo vamos a apoyar".