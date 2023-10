Otis: Reportan afectaciones en Hospital General Regional 1 del IMSS por huracán

Ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines, en Acapulco, Guerrero, el Hospital General Regional 1 del IMSS fue sumamente afectado por el paso de Otis, se reportó en redes sociales.

La institución hace los balance necesarios, sin embargo, informó que unidades de atención en Michoacán, Oaxaca y en otras zonas de Guerrero no fueron afectadas en su operatividad.

Los daños en el l Hospital Regional 1 del IMSS no han sido cuantificados, sin embargo, en un video que circula en redes sociales puede verse a los doctores protegiéndose de los vientos en un pasillo del inmueble.

El huracán #Otis, de categoría 5, tocó tierra en Acapulco con vientos superiores a 265 km/h afectando gravemente a hoteles, negocios, así se vivió en Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). pic.twitter.com/bVfxaoACjQ — La Abuela García®™ (@rthur013) October 25, 2023

En otro clip, también puede verse un impacto más grave en las instalaciones del Hospital, ya que se observan pasillos y salas de espera gravemente dañadas sin luz, así como techos y muebles destrozados.

Tras el paso de Otis, Acapulco luce desolado y algunos videos dan cuenta de las calles inundadas y el corte de luz en la mayor parte de la costa.

El IMSS informó que respecto a los efectos generados por el huracán Otis en otros puntos de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), de la Dirección de Prestaciones Médicas, determinó que no se afectó la operatividad.

“Los efectos del huracán no afectaron la operatividad de los servicios en los hospitales Generales de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 19 en Ciudad Altamirano; No. 3 de Chilpancingo; ni de las unidades médicas de Oaxaca y Michoacán”, indican en una tarjeta informativa.

Asimismo refirieron que el HGSZ/MF No. 19 se reportaba a las 06:00 horas sin daños y funcionando con normalidad. “Se mantiene comunicación telefónica, vía WhatsApp y correo electrónico con directivos del nosocomio para conocer y atender sus necesidades”, se precisó.

Asimismo la institución dijo que en lo que se refiere al HGSZ/MF No. 3 “se reporta sin daños y funcionando con normalidad”.

También informan que las unidades médicas del estado de Oaxaca funcionan con normalidad y las de Michoacán se reportan sin novedad.

“A las 06:00 horas de este miércoles el huracán se degradó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y aún se desplaza dentro de territorio del estado de Guerrero”, afirmó la dependencia.

Asimismo, destacó que de acuerdo a los pronósticos, el huracán continuará generando lluvias puntuales extraordinarias en Guerrero, intensas en Michoacán, Estado de México y fuertes en el estado de Morelos, por lo que sus efectos son monitoreados por el CVOED para atender cualquier contingencia en las unidades médicas del IMSS.

fgr