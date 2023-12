Ovalle firma en bonos de Segalmex: El País

Ignacio Ovalle Fernández, exdirector general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), autorizó la compra de bonos basura por 950 millones de pesos en febrero de 2020, reveló el extitular de Administración y Finanzas del organismo, René Gavira Segreste.

Ante un juez federal, Gavira presentó el pasado miércoles un oficio para la adquisición ilegal de certificados bursátiles, en el cual está la firma de Ovalle como la persona que autorizó la operación, como lo reveló el periódico El País de España en una investigación.

Pese a la evidencia con su rúbrica plasmada en el oficio, el extitular de Segalmex declaró ante el Ministerio Público el 1 de abril, que no recordaba haberlo firmado y por ello no aceptó la autenticidad de su firma, pues sólo se presentó una copia ilegible del oficio y no el original.

“Después de que se me puso a la vista copia simple del documento titulado ‘Papel certificado fiduciario de Segalmex’, del 6 de febrero de 2020, en el cual se observa en la parte final (…) la autorización para la compra de papel certificado bursátil fiduciario, con cupón de seis meses, a un plazo máximo de un año y un rendimiento anual de 11 por ciento, así como de las inversiones a corto y mediano plazo, en las que la empresa obtenga rendimientos favorables; y posterior a ello, se observa la firma de René Gavira Segreste, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, como solicitante, y mi supuesta firma de autorización, en mi carácter de director general de Segalmex”, expuso.

“Al respecto, deseo manifestar que no recuerdo haber tenido a la vista el original de este documento (en) el cual aparece mi supuesta firma”, aseguró Ovalle en la citada declaración ministerial en la Fiscalía General.

De acuerdo con el medio español, René Gavira señaló en su declaración reciente que actuó por instrucciones de su jefe Ignacio Ovalle para la compra ilegal de 700 mil certificados bursátiles, que representó un gasto de 950 millones de pesos por parte de Segalmex.

El exfuncionario detenido la semana pasada, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el principal responsable del fraude de casi 20 mil millones de pesos en agravio del organismo descentralizado.

El Ministerio Público Federal solicitó al juez de la causa una condena de hasta 12 años de prisión contra Gavira Segreste, encarcelado en el Reclusorio Norte tras dictarse prisión preventiva justificada ante el riesgo alto de fuga, por el caso de los certificados bursátiles.

En total cuenta con seis órdenes de aprehensión en su contra, por defraudación fiscal de dos millones 037 mil pesos; la pérdida de Segalmex de mil 687 millones, por concepto de entrega de leche bronca a proveedores que no respondieron con la entrega del lácteo.

Otros mandatos de captura contra Gavira están relacionados con actos de corrupción, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), las cuales están pendientes de cumplimentarse.

En junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la inocencia de Ignacio Ovalle en relación al fraude millonario en Segalmex, al considerar que fue engañado por sus subalternos.

“Me dolió porque se trata de un sistema que creamos para restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas y luego se eliminaron con el periodo neoliberal”, expuso en la conferencia matutina.

Recientemente, López Obrador aclaró que no establece complicidades con nadie ni pactos de impunidad, por ello, dijo, no está cerrado el caso y podría alcanzar a Ovalle en este millonario fraude que significa casi cuatro veces más que la denominada “Estafa Maestra” del gobierno de Enrique Peña.

En este caso están involucrados también 21 personas de nivel medio hacia abajo, además de René Gavira.