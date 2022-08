Pacic insuficiente para frenar inflación: Diputados

Ante el nuevo nivel máximo que alcanzó la inflación, al llegar a 8.15 por ciento a tasa anual, diputados coincidieron en señalar que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) impulsado por el Gobierno Federal, no ha resultado eficiente.

Para contener el impacto negativo que esto ha ocasionado en los bolsillos de la población, legisladores consultados por La Razón señalaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023 deberá priorizar los apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas para fortalecer la autosuficiencia alimentaria y producción nacional.

El diputado de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Daniel Gutiérrez, mencionó que uno de los factores ha sido el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha surtido efectos en las cadenas de suministro, sobre todo en productos energéticos y agroquímicos.

El legislador de Morena apuntó que el campo mexicano ha resultado evidentemente impactado por esta situación, lo que se agrava con la crisis de sequía que enfrentan estados como Nuevo León. Como consecuencia, dijo, se ha generado una falta de oferta y el aumento de demanda en diversos productos.

“La inflación en México no se ha podido contener a pesar del Pacic, el programa que presentó el Presidente de la República. Se ha logrado no estar tan alto como en otros países, como Estados Unidos, Argentina, Brasil y otros, pero eso no quiere decir que no le pongamos atención”.