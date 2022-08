China halla otro virus y ya van 35 contagios

A más de 30 meses de las alertas de un virus desconocido que finalmente desató una pandemia, China, el mismo país que identificó el SARS-CoV-2, reportó el hallazgo de una nueva enfermedad de la que ya contabilizan hasta 35 casos.

Sin especificar desde cuándo se sospechó de la circulación del henipavirus, medios del gigante asiático como Global Times reportaron la presencia de esta enfermedad, nombrada provisionalmente como Lanya, en al menos dos regiones.

Datos de Sanidad exponen que los pacientes provienen de Henan y Shandong, ciudades que se ubican, respectivamente, a 500 y 800 kilómetros de distancia de Wuhan, que se convirtió en el epicentro del Covid-19 a finales del 2019 y por el que casi tres meses después la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una emergencia sanitaria.

Información reciente expuso que los pacientes infectados presentan síntomas parecidos al coronavirus, como fiebre, tos, fatiga, náuseas, falta de apetito y dolor muscular, lo que evidencia que pudo ser identificado tras confundirlo con el coronavirus, una de las principales amenazas sanitarias en el mundo, pues también hay alertas por la viruela del mono, que en julio pasado fue declarada como una emergencia.

La lista de indicios sobre la infección aumenta, pues se ha detectado irritabilidad, bajo recuento de plaquetas y hasta insuficiencia hepática o renal.

Gráfico

Pero no se detalló cuál es la gravedad en caso de daño orgánico, lo que recuerda que decenas de niños han sido sometidos a trasplantes de hígado, luego del daño ocasionado por una rara hepatitis infantil que ya ha provocado muertes en varias naciones, sin que hasta el momento se considere un riesgo máximo, como con otras enfermedades raras.

Esta información se da a conocer mientras inician las investigaciones para identificar cómo contrajeron este virus y cuál es el riesgo de infección. Hasta el momento no se han detectado casos de persona a persona, al parecer todos los pacientes detectados tuvieron contacto con animales, principalmente con perros y cabras, pero se indicó que el Lanya puede ser mortal.

Al respecto, la revista científica The New England Journal of Medicine informó en una publicación que se analizan secuencias serológicas de mascotas, pero también en unos 25 animales, entre éstos la musaraña, que de acuerdo con registros históricos puede ser un reservorio natural de este virus.

Las revisiones de los análisis de estos pacientes indicaron que 26 de ellos, casi 74 por ciento, tiene el patógeno LayV de esta infección, lo que confirma también un nulo o bajo riesgo de contagio de humano a humano, luego de analizar a familiares y contactos cercanos de los primeros positivos en la nación, pero sigue el monitoreo en la materia.

Ante la poca información, no queda claro qué medidas preventivas se tomarán en la región, pero según los Centros para el Control de Enfermedades ya se anticipa un análisis para identificar su presencia, como actualmente se hace con pruebas PCR o rápidas con el Covid, hecho que se aplicará también Taiwán.

Y es que en la comparativa de virus resalta que cuando se detectó el coronavirus no existía un tratamiento o vacuna para prevenir la enfermedad.

Cabe destacar que las inyecciones contra el Covid-19 tardaron casi un año en comenzar a aplicarse, debido a los protocolos de pruebas, aprobación mundial y respaldo de cada país para administrar los fármacos, de los que ya suman hasta cuartas dosis por el SARS-CoV-2 que ya ha matado a millones en el mundo.