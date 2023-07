Padres de 43 normalistas urgen les entreguen documentos faltantes del caso Ayotzinapa

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron de manera urgente una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir la entrega de documentación faltante, que ayude a dar con el paradero de sus hijos desaparecidos en 2014.

Mencionaron que el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sentó las bases y líneas de investigación que deben seguir las autoridades federales, ya que no aceptarán un nuevo documento que diga acciones distintas.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres mencionó que el informe del GIEI es un documento objetivo, basado en una investigación de campo y no es una interpretación, pues surge de las pesquisas, por esa razón es el documento que se debe atender, para que sea la base para seguir las investigaciones.

GIEI dejó líneas de investigación muy claras

"Para nosotros no es válido que saquen un nuevo documento, ya que este es el que se debe seguir, ya que hay líneas de investigación muy claras, ahí se arrojan las rutas del paradero de los jóvenes, y esos indicios los tiene el Ejército. Lo que necesitamos son los archivos del Ejército", explicó.

Señaló que no entienden el porqué de las reminiscencias de las autoridades para no entregar los archivos, pues claramente se menciona que por lo menos se sabe el paradero de 17 estudiantes, pero que no se quiere ayudar.

"No entendemos que se esconde y por qué la negativa. Nuestra posición es que no podemos seguir dialogando con otras autoridades, por ello, urge una reunión con el presidente y poner sobre la mesa los obstáculos que impiden tener la información", destacó.

Carlos Martín Beristain, y Ángela María Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ofrecieron este martes 25 de julio el último informe sobre los hallazgos, avances, obstáculos y pendientes sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Previo a la conferencia en el Centro Prodh, los padres acudieron a una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas en la Secretaría de Gobernación (Segob) a quien le reiteraron su petición de entrevista con el presidente.

Deja descubierto un 'panorama de manipulación en las investigaciones'

Mientras que la madre y vocera, Cristina Bautista, expresó que se sienten tristes y enojados, ya que no se ha alcanzado la verdad, pues el informe de los expertos solo demuestra que no se cumplió la palabra del presidente.

Dijo que el GIEI denunció obstáculos en las investigaciones y aunque no se cumplió conocer el paradero, se dejaron bases para que se llegue a la verdad del caso.

"Ha sido muy difícil como madres y padres, pero somos miles los que buscan a sus seres queridos, pero nos sentimos muy desesperados, pero les decimos que nos ayuden a seguir difundiendo", añadió.

MÉXICO, D.F 26JUNIO2015.- Activistas, ciudadanos y padres de los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, Guerrero, marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Palacio de Bellas Artes en donde realizarán un plantón denominado 43x43 con actividades culturales durante las siguientes 43 horas. FOTO: RUBÉN ESPINOSA /CUARTOSCURO.COM Foto: Rubén Espinosa

Mientras que Emiliano Navarrete, dijo que el GIEI ha sido parte fundamental de la investigación y el Gobierno debería ceder los espacios en donde hubiera información acerca del caso Ayotzinapa para nutrir a la fiscalía especial y llegar a saber dónde se encuentran los jóvenes.

"No ha sido fácil su trabajo a pesar de la apertura de las autoridades, pero ha habido obstáculos, por ello otros expertos se han ido ya que no ha habido seriedad de las autoridades. Nosotros vamos a seguir impulsando este informe y dejan al país en un punto muy desagradable, ya que deja al gobierno con un panorama de manipulación en las investigaciones", indicó.

Señaló que fue difícil revivir todo lo ocurrido en 2014, pero aclaró que el gobierno se llena la boca al decir que son el futuro de México, cuando en los hechos se maya y desparece a los jóvenes.

Sedena 'da pena' porque se coludió con la delincuencia

Martín González, otro de los padres, mencionó que esperan que el informe siente las bases de las siguientes investigaciones, ya que el presidente les ha fallado pues se comprometió a dar todas las facilidades para encontrar a los muchachos, pero no se ha hecho del todo.

"Ya basta de tanta cerrazón, no veo el problema de no entregar la información, por ello creo que la Sedena debe tener el orgullo de ser una institución tan grande, pero ahora da un poco de pena porque se ha coludido con la delincuencia", agregó.

Aclaró que las Fuerzas Armadas vigilaron en todo momento “y todavía dicen que no saben nada”, por ello, esa institución le debe a los padres y por vergüenza debería entregar ya la información que se pide. "No se vale jugar con 43 padres, porque no venimos de parte de nadie; venimos de parte del dolor y ojalá haya resultados", concluyó.

