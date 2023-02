Padres de niños con cáncer solicitan apoyo a la CIDH para abasto de medicamentos

Bryan LeBarón defensor de derechos humanos aseguró que en México hay una política pública que discrimina a los niños con cáncer, debido a que no hay cifras reales por la falta de medicamento y no se escucha a los padres que buscan apoyo gubernamental.

“Lamentablemente las cifras no están claras, el estado ha ocultado las cifras que pudieran dejarnos saber el número de víctimas reales por desabasto, pero hoy se debe garantizar que ya no mueran niños por falta de medicamentos, por ello si en México no los escuchan le pedimos al mundo que nos ayuden”, destacó.

Señaló que por ese motivo padres de niños con Cáncer solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte a México medidas cautelares para que el gobierno se obligue a garantizar, después de cuatro años de administración y miles de víctimas, el abasto de tratamientos oncológicos infantiles en todo el país.

Luis Fernando Reyes Guzmán, representante de la Asociación Civil Movimiento por la Salud y la Integridad Social, comentó que solicitaron la creación de una red de suministros efectivos y se ordene las existencias de estrategias de diagnóstico temprano.

La Comisión Interamericana les ha contestado que se encuentra estudiando la problemática y procedencia de las medidas cautelares solicitadas.

Luis Fernando, cuyo hijo perdió el ojo por que no se le suministró el medicamento en el tiempo prescrito subrayó a nombre de los padres que padecen esta situación, que han hablado con las máximas autoridades.

“Nos han prometido con palabras, han firmado acuerdos y han jurado que habrá medicinas, pero todos los días siguen muriendo niños por falta de tratamiento. Nuestros hijos han sido re victimizados, no han amenazados, intimidados, se han iniciado procesos penales en nuestra contra y hemos sido estigmatizados por luchar por la vida de nuestros hijos”, destacó.

Los padres aseguran que el que el Estado ha violado de forma sistemática el derecho a la salud, integridad y vida, además, criticaron que en México la esperanza de vida de un menor que padece cáncer es de 57 por ciento, mientras que en países de la OCDE con economías similares la esperanza de vida es de 80 por ciento.

