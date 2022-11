Pagan hasta casi 3 mil pesos por ir a marcha de AMLO; asistentes niegan acarreo

En camión, en raid y hasta pagando casi 3 mil pesos fue como llegaron personas desde diversas partes del país a al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para apoyar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la marcha convocada por él este domingo.

José Guadalupe Maldonado llegó de raid desde la alcaldía Iztapalapa, sin compañía, y con el ánimo de estar presente en la movilización de este domingo.

“Vine solito y vengo de Iztapalapa . Allá hubo muchas movilizaciones, pero yo me vine por mi cuenta y, al subir a un camión, me di cuenta que varios venían para el centro, por eso me dijeron que me subiera y nos dejaron en Reforma”, explicó.

El asistente a la marcha dijo con lágrimas que agradece a Dios de enviar a López Obrador “para salvar a México”, por eso subrayó que estará con él “hasta las últimas consecuencias” .

José Guadalupe Maldonado, asistente a la marcha desde Iztapalapa. Foto: La Razón

Por otro lado, Antonio Meléndez viene de Oaxaca, de la zona del Istmo, y llegó por la mañana en autobús foráneo. Indicó que gastó 2 mil 600 pesos en camiones de ida y vuelta , con el objetivo de “apoyar al Presidente y su lucha por la democracia”.

“Me cobraron mil 300 de venida y gastaré lo mismo de regreso , pero creo que vale la pena hacer ese gasto para apoyar la transformación del país”, aseveró.

Dijo que salieron varios camiones con rumbo específicamente a la marcha desde el estado, pero que éstos requerían ceñirse a muchas reglas, por lo que prefirió llegar por su cuenta para que no le impusieran horarios o acciones a realizar, pues debe regresar por la noche a su hogar para trabajar.

Antonio Meléndez, asistente a la marcha desde Oaxaca. Foto: La Razón

También, Francisco Domínguez, quien viene de Coahuila acompañado de un contingente, aclaró que el pasaje de ida y vuelta desde aquella entidad le costó 600 pesos, los cuales fueron destinados a una sola persona encargada de llevarlos.

“Nos trajeron y cobraron 600 pesos ida y vuelta, pero no somos acarreados . Yo vengo a apoyar al Presidente y no nos ofrecieron nada”, dijo.

Francisco Domínguez, asistente a la marcha desde Coahuila. Foto: La Razón

