Ningún país, exento del Síndrome Guillain-Barré

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una afección en la que el sistema inmunitario del paciente ataca los nervios periféricos y desde hace días mantiene en alerta a todo Perú; sin embargo, para Luis del Carpio-Orantes, médico internista, “ni México ni ningún país están exentos de una situación de emergencia sanitaria como ésta, pues la infección por Covid-19 o gastrointestinales, así como Zika, están latentes en la cotidianidad y son situaciones que pueden desatar este síndrome”.

El médico, adscrito al departamento de Medicina Interna y Unidad de Cuidados Críticos del Hospital General de Zona 71 en Veracruz, dijo que cualquier persona puede verse afectada. “Personas de todas las edades, pero es más frecuente en adultos y en el sexo masculino. Con los resultados de estudios recientes, existe un consenso científico de que el virus de Zika es una causa del síndrome de Guillain-Barré”, dijo.

Del Carpio-Orantes, quien realizó una investigación en años recientes sobre este síndrome, dijo que tras la revisión sistemática se encontraron únicamente cinco estudios reportados en México, dos correspondientes a 2016, dos a 2017 y otro que incluyó pacientes de 2016 a 2018; sin embargo, los registros no son determinantes de toda una población, pues muchas veces los diagnósticos tienden a no ser reportados, sobre todo en sistemas de salud privado.

Asimismo, el especialista dijo que en su estudio destacó “Campylobacter como el principal agente etiológico del síndrome en dos estudios”, uno realizado en el noroeste de México (Ensenada, Baja California) y otro en el sureste (Veracruz), donde la incidencia global de este agente fue del 20 por ciento como agente causal del síndrome de Guillain-Barré.

Sin embargo, en Guanajuato el 12 de diciembre del 2022, y de acuerdo con los primeros resultados de la investigación realizada por parte de las autoridades sanitarias federales y del estado, 10 pacientes fallecidos con deficiencia renal crónica y con síntomas de parálisis facial “padecían un trastorno poco frecuente conocido como Síndrome de Guillain-Barré”.

Gráfico

En ese entonces, el secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez, declaró: “Es un comportamiento atípico de algo que parece ser un síndrome de Guillain-Barré; no se había detectado este tipo de problema, sino hasta ahora”.

Además, dijo que los expertos reportaron que se desconocía una causa exacta del síndrome de Guillain-Barré, pero que “se sabe que los pacientes que presentan los síntomas descritos aseguran haber tenido síntomas de infección en las seis semanas anteriores. Éstas incluyen una infección por Covid-19, infecciones respiratorias o gastrointestinales, o el virus de Zika”.

La Organización Panamericana de la Salud indicó, en un informe del 2022, que al síndrome de Guillain-Barré también “se le relaciona con pacientes que habían sido inmunizados con vacunas de las marcas Johnson & Johnson y de AstraZeneca. Hasta el momento, no hay una cura para el síndrome de Guillain-Barré y sólo existen algunos tratamientos”.

A pesar de que no existen tratamientos, a Leticia Reyes, abuela de la menor Alyson, en 2018 le cambió la vida, cuando le informaron que su nieta desarrolló síndrome de Guillain-Barré tras recibir “por error una dosis de refuerzo de la vacuna pentavalente, lo que nos llevó a vivir una situación terrible, porque los dolores de la niña eran horribles y eso ha traído graves consecuencias”, dijo a La Razón.

La mujer recordó que, en ese entonces, el Hospital Juárez de México le negó consultas a la pequeña de 6 años, tras diagnosticarle síndrome de Guillain-Barré. “Ella era tratada en el Hospital Juárez y dejaron de darle atención médica y medicamentos porque supuestamente el síndrome desapareció, y ya sólo se trataba de una invención de la niña”, dijo su abuela, quien se hace cargo de ella.

Alyson fue atendida en 2018 en el “Centro de Salud TII 25 de julio”, donde le administraron una dosis de refuerzo de la vacuna pentavalente “por error, y a los tres años desarrolló el síndrome. Tres años después, los síntomas de mi nieta comenzaron más fuertes, pero en el hospital nos mandaron a psiquiatría; en agosto de 2021 dijeron que el síndrome había desaparecido, cuando eso no se cura”, afirmó.

“Ponen en el documento que tenemos paciente femenina de seis años un mes de edad, que se encuentra recuperada de Guillain-Barré, el cual padeció en agosto-septiembre del 2018. Fecha de hospitalización: 4 de septiembre de 2018 a 20 de septiembre de 2018 y eso fue todo, no la atendieron más, ella perdió toda la movilidad de piernas y brazos. La doctora Santiago, que es la doctora de rehabilitación, nos dijo que un dolor no puede estar más de seis meses en el cuerpo, porque, si no, la mente empieza a inventarlo y ya no nos atendieron”, dijo entristecida.

Ahora, en Perú, el gobierno declaró una emergencia sanitaria nacional por la propagación de casos de Guillain-Barré en varias regiones del país andino.