Paloma Rachel Aguilar registra en Morena intención de ser candidata a SLP

Paloma Rachel Aguilar Correa, exadministradora general de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), formalizó su registro para ser la precandidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí.

Aunque el proceso de registro, que inició a las 9:00 y concluirá 18:00 horas de este lunes, se reabrió "para dar el derecho de participar a todas las mujeres", según palabras del propio Mario Delgado, fuentes de ese partido allegadas a La Razón, afirman que ella es la principal apuesta del partido.

Aguilar Correa renunció a su cargo dentro del SAT en el mes de diciembre, cargo al que llegó tras ser parte de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha trabajado como asesora parlamentaria del Congreso local y fue candidata a diputada federal por Morena.

En julio de 2020, fue señalada por presuntos actos de nepotismo dentro del SAT.

La aspirante, dijo a La Razón que su cercanía a AMLO no influirá en el proceso de encuesta.

"Claro que no; hay piso parejo. No tengo ningún tipo de ventaja, incluso, me parece que las aspirantes que se registraron antes tienen un poco de ventaja, llevan más tiempo trabajando, llevan más tiempo recorriendo el estado, y eso lo celebro.

"Celebro que exista la apertura y estoy segura que nos irá muy bien, tenemos un muy buen proyecto para San Luis Potosí", expresó.

La semana pasada, Mario Delgado anunció la reposición del proceso en San Luis Potosí, bajo el argumento de abrir más espacios para mujeres.

Sin embargo, las tres mujeres que ya estaban registradas: María del Consuelo Jonguitud Munguía, Marcelina Oviedo Oviedo y Francisca Reséndiz Lara, denunciaron intento de fraude.

Incluso ya hay dos procesos de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues las inconformes sostienen que la dirigencia no las consideró lo suficientemente fuertes para competir por la gubernatura.

"Por lo que decidió incluir a más perfiles y dejarlas fuera en lo que será una simulación", según denunciaron militantes de San Luis Potosí.

Los resultados del nuevo proceso de encuesta se darán a conocer antes del 26 de enero.

