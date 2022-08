PAN critica que AMLO pretenda tapar “cochinero” de Morena

El PAN en el Senado criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda tapar el “cochinero” de Morena del fin de semana y cuestionó que minimice la corrupción al interior de su partido.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, destacó que gracias a las “benditas redes sociales” todos los mexicanos se dieron cuenta del desastre que hay en Morena y de sus prácticas fraudulentas.

En conferencia de prensa, señaló que con las declaraciones del mandatario Federal pareciera que vive en una realidad alterna en la que es evidente que no se informa sobre lo que realmente sucede en el país y observa todo desde “el confort de la Presidencia de la República”.

“El Presidente de la República minimiza la corrupción de su partido, minimiza los hechos de este fin de semana tan lamentable en una elección, como minimiza los feminicidios, como minimiza los asesinatos, como minimiza la violencia terrible que se está viviendo en México. Pareciera que el Presidente de México está viviendo en otra realidad.

“Cuando hoy lo escuché decir que había sido una buena elección, la verdad es que en qué país vive, qué información le dan al Presidente, qué lee, quiénes son sus asesores que le están diciendo una verdad distinta, qué no tiene redes sociales, no puede abrir un periódico, no puede ver las noticias, lo que está pasando en su partido es muy lamentable, pero lo que está pasando en el país es una muestra de ese desorden que tiene en su partido, porque justamente por tratar de vivir en una realidad alterna, en una realidad paralela”, declaró.

La senadora panista dijo que después de que en la elección de Morena se observaron prácticas como acarreo, el uso de los servidores de la nación para amedrentar a los beneficiarios de los programas sociales y que en algunos estados hasta los policías locales rellenaban las boletas, se puede entender por qué quieren destruir al INE con “su tóxica Reforma Electoral”.

Por ello, López Rabadán puntualizó que dicha iniciativa “se debe ir a la basura, como se irá esta administración que ha generado tanto daño, tanta destrucción y tanta muerte”.

En ese sentido, incluso pidió a los aliados de Morena, el PES y el Partido Verde, que fijen una posición y rechacen la Reforma Electoral.