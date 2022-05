PAN demanda imparcialidad a gobernadores en elecciones; reclama que algunos apoyen a candidatos de Morena

El PAN en el Senado demandó a los gobernadores conducirse con imparcialidad en los procesos electorales y no participar para beneficiar a ningún candidato, porque advirtió que seguramente los que están apoyando a Morena es porque le tienen miedo a la cárcel.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario panista, Kenia López Rabadán, aseveró que es una vergüenza que algunos mandatarios que militan en partidos de la alianza Va por México hayan decidido respaldar a los candidatos del guinda.

Señaló que eso no es porque estén obsesionados con ser diplomáticos, sino que parece que tienen temor a que salga algún acto de corrupción durante sus gobiernos.

“Los gobernadores que está queriendo quedar bien con el Presidente de la República y con el régimen en turno y que están cruzados de brazos o están de brazos caídos, pero sobre todo están ayudando a los candidatos de Morena, a los candidatos del régimen en turno, a esos gobernadores es necesario decirles: ¿A qué le tienen miedo?

¿Qué no es muy digno dejar un cargo e irse a su casa con el sabor del deber cumplido? ¿A qué le tienen miedo? Porque yo no creo que sea solamente esa obsesión por ser embajadores o cónsules; no, yo creo que a lo mejor a lo que le tienen miedo es a que los metan a la cárcel por rateros y corruptos”